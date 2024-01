Секретные способности собак: они предчувствуют смерть и распознают болезни до диагноза

Собаки представляют собой удивительных существ, известных своими уникальными "экстрасенсорными" способностями.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Zachary Wolf is licensed under Общественное достояние