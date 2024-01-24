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Секретные способности собак: они предчувствуют смерть и распознают болезни до диагноза

Сверхспособности собак: как они помогают выявить болезни задолго до визита к врачу

Зоосфера

Собаки представляют собой удивительных существ, известных своими уникальными "экстрасенсорными" способностями.

Сверхспособности собак: как они помогают выявить болезни задолго до визита к врачу
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Zachary Wolf is licensed under Общественное достояние

Согласно народной мудрости, пёс способен не только предчувствовать приближающуюся смерть членов семьи, но и распознавать болезни задолго до медицинской диагностики.

Остается вопрос, является ли этот "дар" реальностью, или люди лишь приписывают сверхспособности животным? Однако исследования показывают, что у собак действительно есть способность распознавать приближение смерти, особенно в случае опасных заболеваний.

Следует помнить, что у собак высоко развиты органы чувств, что позволяет им оценивать деструктивные процессы в организме задолго до того, как человек это осознает.

Учёные предполагают, что изменения запаха тела хозяина, вызванные болезнью, могут вызывать беспокойство у домашнего питомца.

Поэтому важно обращать внимание на необычное поведение своей "докторской" собаки: возможно, это является сигналом о необходимости посетить врача при подозрительном поведении животного.

В медицинской практике зафиксировано множество случаев, когда собаки успешно выявляли онкологические заболевания, проблемы с сердцем и другие опасные для жизни болезни.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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