Секретные способности собак: они предчувствуют смерть и распознают болезни до диагноза

Собаки представляют собой удивительных существ, известных своими уникальными "экстрасенсорными" способностями.
Согласно народной мудрости, пёс способен не только предчувствовать приближающуюся смерть членов семьи, но и распознавать болезни задолго до медицинской диагностики.
Остается вопрос, является ли этот "дар" реальностью, или люди лишь приписывают сверхспособности животным? Однако исследования показывают, что у собак действительно есть способность распознавать приближение смерти, особенно в случае опасных заболеваний.
Следует помнить, что у собак высоко развиты органы чувств, что позволяет им оценивать деструктивные процессы в организме задолго до того, как человек это осознает.
Учёные предполагают, что изменения запаха тела хозяина, вызванные болезнью, могут вызывать беспокойство у домашнего питомца.
Поэтому важно обращать внимание на необычное поведение своей "докторской" собаки: возможно, это является сигналом о необходимости посетить врача при подозрительном поведении животного.
В медицинской практике зафиксировано множество случаев, когда собаки успешно выявляли онкологические заболевания, проблемы с сердцем и другие опасные для жизни болезни.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.