Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долгая жизнь и радость: как питомцы могут улучшить ваше здоровье
Водителям назвали несколько причин не покупать автомобиль с кожаным салоном
Игрок в WoW столкнулся со стеной-убийцей
Побывавший на Украине военкор из Испании пришёл в ужас из-за огромных потерь ВСУ
Егор Крид обвинил в мошенничестве организатора его выступления в Архангельске 
Ликорис станет изюминкой сада
Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Белый дом в содействии нелегальной миграции
Запеканка из картофеля, фарша и овощей: такая нежная, что просто тает во рту
Патриарх Кирилл призвал не мобилизовывать многодетных отцов
Появились подробности инцидента с погибшим котом Твиксом, которого из поезда выбросила проводница

Гендиректор ФПК пояснил, что кот Твикс сбежал за несколько секунд до возвращения хозяина

1:27
Зоосфера

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов сообщил подробности инцидента с погибшим котом Твиксом. Он отметил, что кот вышел из переноски за несколько секунд до возвращения своего хозяина со стоянки в Кирове. Причём, согласно записям с камер наблюдения, случилось это практически синхронно.

Гендиректор ФПК пояснил, что кот Твикс сбежал за несколько секунд до возвращения хозяина
Фото: Openverse by sashapo is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Известно, что всего в вагоне, в котором был Твикс, перевозили три кота и собаку. За несколько минут до прибытия в Киров хозяин Твикса вместе с переноской пошёл в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону, после чего вернулся, поставил переноску под полку и вышел с остальными пассажирами на четырёхминутную остановку. 

За несколько минут до его возвращения питомец сбежал. Впоследствии его нашли пассажиры и сообщили о нём проводнице. 

"Проводник взяла кота на руки, опросила пассажиров вагона, кому принадлежит. Никто не ответил. На самом деле, проводник не знала, с каким пассажиром путешествует данный кот. И тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон. Она приняла решение его выбросить, так как, возможно, его хозяева остались на станции", — поделился Пястолов.

При этом гендиректор ФПК выразил уверенность, что информация о пропаже Твикса поступила слишком поздно — более чем через 7 часов после его пропажи. Если бы это случилось раньше, считает он, питомец был бы найден живым.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Долгая жизнь и радость: как питомцы могут улучшить ваше здоровье
Водителям назвали несколько причин не покупать автомобиль с кожаным салоном
Игрок в WoW столкнулся со стеной-убийцей
Побывавший на Украине военкор из Испании пришёл в ужас из-за огромных потерь ВСУ
Егор Крид обвинил в мошенничестве организатора его выступления в Архангельске 
Ликорис станет изюминкой сада
Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Белый дом в содействии нелегальной миграции
Запеканка из картофеля, фарша и овощей: такая нежная, что просто тает во рту
Патриарх Кирилл призвал не мобилизовывать многодетных отцов
Отар Кушанашвили заявил, что травля участников "голой вечеринки" недостойна демократического государства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников