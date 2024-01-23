Появились подробности инцидента с погибшим котом Твиксом, которого из поезда выбросила проводница

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов сообщил подробности инцидента с погибшим котом Твиксом. Он отметил, что кот вышел из переноски за несколько секунд до возвращения своего хозяина со стоянки в Кирове. Причём, согласно записям с камер наблюдения, случилось это практически синхронно.
Известно, что всего в вагоне, в котором был Твикс, перевозили три кота и собаку. За несколько минут до прибытия в Киров хозяин Твикса вместе с переноской пошёл в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону, после чего вернулся, поставил переноску под полку и вышел с остальными пассажирами на четырёхминутную остановку.
За несколько минут до его возвращения питомец сбежал. Впоследствии его нашли пассажиры и сообщили о нём проводнице.
"Проводник взяла кота на руки, опросила пассажиров вагона, кому принадлежит. Никто не ответил. На самом деле, проводник не знала, с каким пассажиром путешествует данный кот. И тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон. Она приняла решение его выбросить, так как, возможно, его хозяева остались на станции", — поделился Пястолов.
При этом гендиректор ФПК выразил уверенность, что информация о пропаже Твикса поступила слишком поздно — более чем через 7 часов после его пропажи. Если бы это случилось раньше, считает он, питомец был бы найден живым.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.