Появились подробности инцидента с погибшим котом Твиксом, которого из поезда выбросила проводница

Гендиректор ФПК пояснил, что кот Твикс сбежал за несколько секунд до возвращения хозяина

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов сообщил подробности инцидента с погибшим котом Твиксом. Он отметил, что кот вышел из переноски за несколько секунд до возвращения своего хозяина со стоянки в Кирове. Причём, согласно записям с камер наблюдения, случилось это практически синхронно.

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Известно, что всего в вагоне, в котором был Твикс, перевозили три кота и собаку. За несколько минут до прибытия в Киров хозяин Твикса вместе с переноской пошёл в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону, после чего вернулся, поставил переноску под полку и вышел с остальными пассажирами на четырёхминутную остановку.

За несколько минут до его возвращения питомец сбежал. Впоследствии его нашли пассажиры и сообщили о нём проводнице.

"Проводник взяла кота на руки, опросила пассажиров вагона, кому принадлежит. Никто не ответил. На самом деле, проводник не знала, с каким пассажиром путешествует данный кот. И тогда она предположила, что кот случайно забежал в вагон. Она приняла решение его выбросить, так как, возможно, его хозяева остались на станции", — поделился Пястолов.

При этом гендиректор ФПК выразил уверенность, что информация о пропаже Твикса поступила слишком поздно — более чем через 7 часов после его пропажи. Если бы это случилось раньше, считает он, питомец был бы найден живым.