Специалисты заметили сходство старения собак и старения человека

Кинолог Голубев рассказал о сходстве старения собаки со старением человека

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев рассказал о сходстве процесса старения собаки с процессом старения человека. По его словам, старый питомец становится менее активным. Кроме того, у него седеет шерсть, и ухудшается зрение, а также появляются проблемы со здоровьем. Поэтому, уверен специалист, следует уметь распознать в своём любимце признаки старения и заботиться о нём.

Фото: Книга рекордов Гиннесса

Помимо всего вышеперечисленного, добавляет Голубев, у старых собак меняется телосложение: жировые отложения увеличиваются, а мышечная масса — уменьшается. В итоге это может привести к избыточному весу у пожилых собак.

Кроме того, пожилые собаки подвержены различным проблемам со здоровьем: ухудшение зрения и слуха, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, желудком и сердечно-сосудистой системой. И ещё частым заболеваниям пожилые собаки подвержены, потому что у них снижается иммунитет.

Также, отмечает кинолог, возраст может влиять на режим сна животного. Стареющие собаки могут быть менее активными днём, но более активными — в ночное время. Это, объясняет Голубев, связано с замедлением метаболизма и другими процессами старения, которые требуют на восстановление больше времени.