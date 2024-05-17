Анастасия Волочкова назвала имя мужчины, которого она по-настоящему любила

Анастасия Волочкова рассказала, кого из своих бойфрендов он любила больше всего.
Балерина в интервью Анфисе Чеховой призналась, что не может забыть олигарха Сулеймана Керимова.
"Если говорить об отношениях с Сулейманом Керимовым, это была самая главная любовь моей жизни", — объяснила экс-прима "Большого театра".
Чехова отметила, что Керимов странно себя вёл при расставании с балериной.
"Я уходила из отношений с ним, любя его", — отметила звезда балета.
Ранее Волочкова заявила, что её мама помешала её счастью с миллиардером Керимовым.
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