Анастасия Волочкова назвала имя мужчины, которого она по-настоящему любила

Анастасия Волочкова назвала главную любовь свей жизни

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала, кого из своих бойфрендов он любила больше всего.

Фото: https://vk.com/volochkova_a by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Балерина в интервью Анфисе Чеховой призналась, что не может забыть олигарха Сулеймана Керимова.

"Если говорить об отношениях с Сулейманом Керимовым, это была самая главная любовь моей жизни", — объяснила экс-прима "Большого театра".

Чехова отметила, что Керимов странно себя вёл при расставании с балериной.

"Я уходила из отношений с ним, любя его", — отметила звезда балета.

Ранее Волочкова заявила, что её мама помешала её счастью с миллиардером Керимовым.

Коллекция знаменитых любовниц олигарха Керимова