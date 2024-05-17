За такие действия нужно сажать в тюрьму: какие вредные продукты беспечные хозяева дают своим собакам — вы в их числе

Ветеринары назвали запретные для собак продукты

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Залог здоровой жизни и крепкого иммунитета вашей собаки заключается в правильном питании. Сбалансированный специализированный корм, витамины и добавки способствуют хорошему функционированию внутренних органов.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Владельцы должны четко понимать, что еда и напитки, пригодные для человека, могут нанести серьезный вред здоровью питомца.

Чеснок и лук

Эти растения содержат дисульфиды и сульфоксиды, которые могут вызвать у собаки анемию, разрушая кровяные клетки. Даже единичное употребление может привести к расстройству ЖКТ. Общие симптомы отравления включают слабость, сонливость, отечность слизистых оболочек, затрудненное дыхание, рвоту и боли. Вредно действуют как свежие, так и вареные продукты.

Авокадо

Плоды авокадо содержат персин, который у собак вызывает отеки, скопление жидкости в организме, рвоту, диарею и в некоторых случаях угнетение сердечно-сосудистой системы, затрудненное дыхание и даже летальный исход. Опасны также листья, ветви и косточки авокадо.

Сахар и его заменители

Сахар портит зубы, вызывает аллергию, нарушает пищеварение и может привести к вялости, слабости и сонливости. Заменители сахара, содержащие ксилит, еще опаснее, так как при накоплении в организме вызывают судороги, слепоту и почечную недостаточность.

Выпечка

Потребление выпечки приводит к набору лишнего веса и процессам брожения в кишечнике из-за содержания дрожжей, что сопровождается болями, спазмами и вздутием живота. В серьезных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Молоко

Молоко и молочные продукты могут вызвать у собак аллергические реакции, расстройство кишечника и вздутие живота из-за непереносимости лактозы. Внешние проявления вреда включают перхоть, зуд и выпадение шерсти.

Зная об опасностях человеческой еды для собак, вы можете предотвратить их страдания и длительное лечение. Также необходимо строго контролировать питомца во время прогулок, чтобы добросердечные соседи не угостили его вредными продуктами.