Устойчив к цветушности: этот сорт моркови идеально подходит для приготовления поливитаминных соков, салатов и овощных гарниров

Морковь "Краса Девица"

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь "Краса Девица" — среднеранний сорт с отличными вкусовыми качествами. Идеально подходит для приготовления поливитаминных соков, свежих салатов и овощных гарниров.

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Вкусовые качества сохраняются на высоком уровне даже после кулинарной обработки. Корнеплоды ярко-оранжевые, конические, тупоконечные, длиной 14-16 см, диаметром 4-5 см, массой 90-140 г. Очень сладкие и сочные. Период от всходов до технической спелости составляет 105-115 дней.

Сорт устойчив к цветушности. Урожайность достигает 2,3-4,3 кг/м². Посев семян в грунт производится в конце апреля — начале мая на глубину 1-1,5 см с расстоянием между рядками 20 см. Также подходит для подзимнего посева (за 10 дней до наступления устойчивых заморозков).