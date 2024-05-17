Ученые нашли множество огромных магнитных "пончиков" вокруг Млечного Пути

Млечный Путь окружен магнитными тороидами диаметром 100 тыс. световых лет

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили, что внешнее гало галактики Млечный Путь насыщено магнитными полями, имеющими форму огромных пончиков диаметром от 12 000 до 100 000 световых лет. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гало Млечного Пути представляет собой обширное диффузное облако газа, пыли и звезд, окружающее нашу галактику. Магнитные поля в этом облаке влияют на физические процессы в межзвездной среде и контролируют распространение заряженных частиц, известных как космические лучи.

Наблюдения показали, что тороидальные магнитные поля, или поля в форме пончиков, разбросаны на расстояниях от 6 000 до 50 000 световых лет от центра Млечного Пути.

Астрономы считают, что это открытие поможет глубже понять происхождение и эволюцию магнитных полей в космосе — проблему, которая на протяжении десятилетий озадачивала ученых.

Например, тороидальная форма и гигантские размеры этих магнитных полей объясняют, почему направления магнитного поля изменяются при пересечении главной галактической плоскости, в которой сосредоточена большая часть массы Млечного Пути.