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Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером над Москвой

Российских пилотов над Москвой пытались ослепить лазером

0:35
Туризм

Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером над Москвой, как сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Российских пилотов над Москвой пытались ослепить лазером
Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon is licensed under CC-by-2.0

Инцидент произошел поздно вечером 15 мая на рейсе из Москвы в Новосибирск. Когда самолет Boeing 737-800 находился на высоте 2,1 тысячи метров в районе Москвы, экипаж зафиксировал зеленый луч, направленный в кабину.

Несмотря на это, пилоты продолжили полет до аэропорта Толмачево в Новосибирске, и посадка прошла успешно.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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