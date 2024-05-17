Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером над Москвой

Российских пилотов над Москвой пытались ослепить лазером

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пилотов российской авиакомпании пытались ослепить лазером над Москвой, как сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon is licensed under CC-by-2.0

Инцидент произошел поздно вечером 15 мая на рейсе из Москвы в Новосибирск. Когда самолет Boeing 737-800 находился на высоте 2,1 тысячи метров в районе Москвы, экипаж зафиксировал зеленый луч, направленный в кабину.

Несмотря на это, пилоты продолжили полет до аэропорта Толмачево в Новосибирске, и посадка прошла успешно.