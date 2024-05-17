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Яблочный пирог с корицей: очень легко приготовить. Он нереально вкусный и понравится всей семье

Как приготовить яблочный пирог

1:14
Еда

Этот яблочный пирог очень легко приготовить. У него восхитительный вкус, он долго хранится и настолько влажный, что не требует глазури.

Как приготовить яблочный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by megan.chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/2 стакана сливочного масла, размягчённого
  • 1/2 стакана несладкого яблочного пюре
  • 3 больших яйца
  • 2 стакана пшеничной муки
  • 1 стакан тростникового сахара
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 3/4 чайной ложки пищевой соды
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 3 чашки нарезанных кубиками яблок

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки.
  2. Взбейте масло, яблочное пюре и яйца в большой миске электрическим миксером до образования пены.
  3. Добавьте муку, тростниковый сахар, корицу, ваниль, разрыхлитель, соду и соль, перемешайте до однородного состояния. Добавьте яблоки. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 25–30 минут. 
Яблочный пирог, который тает во рту!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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