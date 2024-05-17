Яблочный пирог с корицей: очень легко приготовить. Он нереально вкусный и понравится всей семье
Как приготовить яблочный пирог
1:14
Этот яблочный пирог очень легко приготовить. У него восхитительный вкус, он долго хранится и настолько влажный, что не требует глазури.
Фото: commons.wikimedia.org by megan.chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1/2 стакана сливочного масла, размягчённого
- 1/2 стакана несладкого яблочного пюре
- 3 больших яйца
- 2 стакана пшеничной муки
- 1 стакан тростникового сахара
- 2 чайные ложки молотой корицы
- 2 чайные ложки ванильного экстракта
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 3/4 чайной ложки пищевой соды
- 3/4 чайной ложки соли
- 3 чашки нарезанных кубиками яблок
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки.
- Взбейте масло, яблочное пюре и яйца в большой миске электрическим миксером до образования пены.
- Добавьте муку, тростниковый сахар, корицу, ваниль, разрыхлитель, соду и соль, перемешайте до однородного состояния. Добавьте яблоки. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 25–30 минут.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Яблочный пирог, который тает во рту!