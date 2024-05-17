Яблочный пирог с корицей: очень легко приготовить. Он нереально вкусный и понравится всей семье

Как приготовить яблочный пирог

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот яблочный пирог очень легко приготовить. У него восхитительный вкус, он долго хранится и настолько влажный, что не требует глазури.

Фото: commons.wikimedia.org by megan.chromik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1/2 стакана сливочного масла, размягчённого

1/2 стакана несладкого яблочного пюре

3 больших яйца

2 стакана пшеничной муки

1 стакан тростникового сахара

2 чайные ложки молотой корицы

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 чайная ложка разрыхлителя

3/4 чайной ложки пищевой соды

3/4 чайной ложки соли

3 чашки нарезанных кубиками яблок

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте маслом и посыпьте мукой форму для выпечки. Взбейте масло, яблочное пюре и яйца в большой миске электрическим миксером до образования пены. Добавьте муку, тростниковый сахар, корицу, ваниль, разрыхлитель, соду и соль, перемешайте до однородного состояния. Добавьте яблоки. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 25–30 минут.