Женщина Новосибирска сообщила о нападении на её питомца

В Новосибирске мужчина напал с ножом на домашних питомцев соседки

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жительница Новосибирска Татьяна заявила о нападении на её питомцев мужчины с ножом. Известно, что инцидент случился вечером 13 января.

Фото: Own work by Snowacinesy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По словам Татьяны, когда она возвращалась с животными домой, на её собак напал мужчина с ножом. В итоге ей с псами едва удалось сбежать от агрессивного мужчины.

"Я вместе с собаками иду, никого не трогаю, уже практически к дому подходим, я вижу, что нам навстречу идут мужчина и женщина. Когда они подошли ближе, мужчина резко расстегнул куртку, достаёт нож и начинает бегать за моими собаками. Когда он кинулся к моим псам, собаки убежали, и я тоже поспешила сбежать", — поделилась сибирячка.

Из-за нападения, добавила она, её собаки разбежались. Одного из домашних животных она отыскала быстро, а второго — только к утру.

По мнению Татьяна, напасть незнакомец мог из-за того, что её собаки были без поводка.