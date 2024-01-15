Женщина Новосибирска сообщила о нападении на её питомца

Жительница Новосибирска Татьяна заявила о нападении на её питомцев мужчины с ножом. Известно, что инцидент случился вечером 13 января.
По словам Татьяны, когда она возвращалась с животными домой, на её собак напал мужчина с ножом. В итоге ей с псами едва удалось сбежать от агрессивного мужчины.
"Я вместе с собаками иду, никого не трогаю, уже практически к дому подходим, я вижу, что нам навстречу идут мужчина и женщина. Когда они подошли ближе, мужчина резко расстегнул куртку, достаёт нож и начинает бегать за моими собаками. Когда он кинулся к моим псам, собаки убежали, и я тоже поспешила сбежать", — поделилась сибирячка.
Из-за нападения, добавила она, её собаки разбежались. Одного из домашних животных она отыскала быстро, а второго — только к утру.
По мнению Татьяна, напасть незнакомец мог из-за того, что её собаки были без поводка.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.