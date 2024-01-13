Кинолог Голубев назвал вещи, которые помогут не потерять собаку в тёмное время суток

Как не потерять собаку в тёмное время суток

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Кинолог Владимир Голубев рассказал, как не потерять собаку, если вы гуляете с ней в тёмное время суток. По его словам, в это время можно легко потерять животное из виду, особенного если вы отпустили его с поводка. Чтобы этого не произошло, обращает внимание специалист, важно не только позаботиться об адреснике чипе или gps-ошейнике, но и использовать специальные аксессуары.

Фото: Unsplash by Joe Caione

"Зимой большую часть времени приходится гулять с собакой, когда на улице темно. Для того, чтобы собака всегда была на виду, а вы могли быть спокойны, важно использовать специальные аксессуары: это могут быть маячки на ошейнике, светоотражающая одежда и многое другое", — рассказал Голубев в эфире "Радио 1".

Он пояснил, что маячки — это небольшие светящиеся или мигающие подвески, которые крепятся на ошейник и работают на батарейках. При этом можно присмотреть для питомца и светящийся ошейник, который продаётся как дополнение к основному ошейнику. Он представляет собой просто светящуюся ленту, к которой нельзя пристегнуть поводок.

Во время прогулок в тёмное время суток, продолжает кинолог, и собаке, и хозяину понадобится одежда со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для автомобилистов.

А ещё безопасность собаки обеспечит должное воспитание: ваш питомец должен знать свою кличку и откликаться на неё, уметь подходить и останавливаться по команде. Для этого необходимо отработать такие базовые команды, как "Ко мне!", "Нельзя!", "Рядом!", "Стой!" или "Стоять!".