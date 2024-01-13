Кинолог Голубев назвал вещи, которые помогут не потерять собаку в тёмное время суток

Кинолог Владимир Голубев рассказал, как не потерять собаку, если вы гуляете с ней в тёмное время суток. По его словам, в это время можно легко потерять животное из виду, особенного если вы отпустили его с поводка. Чтобы этого не произошло, обращает внимание специалист, важно не только позаботиться об адреснике чипе или gps-ошейнике, но и использовать специальные аксессуары.
"Зимой большую часть времени приходится гулять с собакой, когда на улице темно. Для того, чтобы собака всегда была на виду, а вы могли быть спокойны, важно использовать специальные аксессуары: это могут быть маячки на ошейнике, светоотражающая одежда и многое другое", — рассказал Голубев в эфире "Радио 1".
Он пояснил, что маячки — это небольшие светящиеся или мигающие подвески, которые крепятся на ошейник и работают на батарейках. При этом можно присмотреть для питомца и светящийся ошейник, который продаётся как дополнение к основному ошейнику. Он представляет собой просто светящуюся ленту, к которой нельзя пристегнуть поводок.
Во время прогулок в тёмное время суток, продолжает кинолог, и собаке, и хозяину понадобится одежда со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными для автомобилистов.
А ещё безопасность собаки обеспечит должное воспитание: ваш питомец должен знать свою кличку и откликаться на неё, уметь подходить и останавливаться по команде. Для этого необходимо отработать такие базовые команды, как "Ко мне!", "Нельзя!", "Рядом!", "Стой!" или "Стоять!".
Участник шоу "Суперстар" Феликс Царикати поделился своими впечатлениями от состояния Лолиты после скандала на "голой" вечеринке.