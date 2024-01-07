Ветеринар Дмитриева объяснила, могут ли кошки жить зимой на улице

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Нередко на улице горожане находят бездомных животных. При этом особенно количество обращений к волонтёрам увеличивается с приходом холодов, ведь в это время хозяева часто бросают питомцев на дачах. О том, могут ли домашние животные переносить морозы, рассказала ветеринар Нина Дмитриева.

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По её словам, шерсть позволяет кошкам переносить морозы до -10°C, но если подобная прогулка будет дольше, это может быть чревато последствиями для организма животного. Тогда четвероногие нередко забираются в подвалы и на чердаки, чтобы укрыться от ветра и холода. Также коты нередко забираются на колесо автомобиля — поближе к разогретому двигателю.

Однако, добавляет Дмитриева, брошенные на мороз домашние кошки гораздо менее живучи, чем их бродячие товарищи по несчастью. Ведь питомец, который вырос в квартире, теряет навыки выживания в дикой природе и, чаще всего, погибает на улице в течение двух-четырёх лет.