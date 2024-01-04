Как помочь питомцу пережить новогодние салюты

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением новогодних праздников возле домов часто раздаются праздничные салюты, которые любят взрослые и дети. Тем не менее, домашние питомцы, которые привыкли жить в тишине и спокойствии, не всегда находят такие развлечения забавными.

Фото: krasivosti. pro

Например, котёнку или щенку для начала следует помочь привыкнуть к городскому шуму. Для этого периодически включайте ему запись грохота — различные видео или подкасты с этими пугающими звуками. Так он, вероятнее всего, не испугается фейерверка в новогоднюю ночь.

Однако если ваш питомец взрослый и уже сталкивался со страхом фейерверка, убедитесь, что у него есть своё укрытие, в котором он всегда сможет чувствовать себя в безопасности. Если вы не обнаружили подобного, можно заведомо создать для четвероногого логово. Это может быть укрытие за диваном, в тихой комнате или шкафу. А кошки чаще всего чувствуют себя в безопасности, когда находятся высоко.

Если же домашний любимец во время грохота ищет поддержки от вас, поговорите с ним. Но если вы видите, что, например, каш кот хочет удрать за диван, не стоит удерживать его. Лучше попробуйте замаскировать неприятные для животного звуки, включив музыку.

Кроме того, специалисты советуют ни в коем случае не наказывать животных. Ведь они не виноваты в том, что сильно напуганы. Гневные причитания лишь усилят у животного страх и беспокойство.

Также, чтобы успокоить питомца и отвлечь его внимание, можно попробовать использовать игрушки или еду. Благодаря этому у некоторых животных могут возникнуть положительные ассоциации с салютом.