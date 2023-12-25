Зачем собаки и кошки закапывают миски с едой

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие домашние кошки и собаки проявляют странное поведение, закапывая свою миску с едой или водой. Этот инстинкт, согласно экспертам, коренится в природных инстинктах животных.

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Кошки, например, могут закапывать еду, если она осталась или начала плохо пахнуть. Это поведение, вероятно, унаследовано от их древних предков, которые закапывали остатки пищи под землю, чтобы защитить ее от падальщиков и других хищников.

У собак тот же инстинкт — хранить еду подальше от других животных. Это происходит даже в том случае, если реальной угрозы их пище нет. Иногда собаки могут взять еду из миски и унести ее в более укромное место, что также связано с ощущением угрозы извне.

Однако, в некоторых случаях, такое поведение может стать проблемой. Питомцы могут портить еду или отказываться от нее. Если вы заметили изменения в поведении своего питомца, важно проверить его здоровье. Иногда отказ от еды может свидетельствовать о болезни, стрессе или потере аппетита.

Если закапывание еды является нормальной привычкой вашего питомца, попробуйте уменьшить количество еды или распределите ее по разным местам в доме. Учтите, что для кошек и собак не существует строгого графика кормления, поэтому экспериментируйте с подходами и находите оптимальное решение для вашего питомца.