Кошка валяется и не желает двигаться, как быть?

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Активная игра и движение имеют важное значение для обеспечения здоровья кошек. Но не все питомцы проявляют высокий интерес к играм и физической активности. Кошки, как правило, менее активны, чем собаки, и проводят большую часть своей жизни внутри дома. Это отличает их от собак, которых владельцы ежедневно выгуливают и водят в поездки за город.

Фото: flickr. com by Domenico Salvagnin from Legnaro, Italy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако малоподвижный образ жизни может привести к проблемам со здоровьем у кошек, таким как избыточный вес и ожирение. Лишний вес может негативно сказаться на состоянии костей и суставов, увеличивая риск возникновения проблем. В этом контексте диета не всегда является наилучшим решением.

Наиболее эффективным способом поддержания здоровья и предотвращения проблем с весом у кошек является поддержание активного образа жизни. Регулярные активные игры, использование интерактивных кормушек и выбор интересных игрушек из зоомагазина способствуют увеличению физической активности кошки.

Владельцам рекомендуется уделять больше времени играм со своими питомцами, использовать интерактивные методы тренировки, а также привыкать маленьких котят к прогулкам на улице с использованием специальных поводков. Разнообразные и безопасные места для прогулок становятся важными компонентами активного образа жизни кошки, способствуя ее общему здоровью и благополучию.