Your browser does not support the audio element.

Активная игра и движение имеют важное значение для обеспечения здоровья кошек. Но не все питомцы проявляют высокий интерес к играм и физической активности. Кошки, как правило, менее активны, чем собаки, и проводят большую часть своей жизни внутри дома. Это отличает их от собак, которых владельцы ежедневно выгуливают и водят в поездки за город.

Фото: flickr. com by Domenico Salvagnin from Legnaro, Italy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license