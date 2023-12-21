Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист рассказал о повышении с 2024 года штрафов собственникам жилья
Rzeczpospolita: Вашингтон увидел в Польше будущего лидера Евросоюза
Киев ежедневно теряет по 800 человек убитыми и ранеными
Прохожие будут завидовать вашей сирени
В России появится еще один кандидат в президенты – женщина
Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР к применению ядерного оружия
8 способов избавиться от запаха псины в своем доме
Риэлторы нашли в Москве квартиру всего за 1,5 млн рублей
США имеют "чёткий план" будущего развития Украины, но не имеют средств

Жительница Ленобласти вызвала скорую помощь для своей чихуахуа

0:56
Зоосфера

В Ленинградской области хозяйка вызвала своей любимой собаке бригаду скорой помощи, обманув оператора службы 112.

Жительница Ленобласти вызвала скорую помощь для своей чихуахуа
Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Женщина с тревогой в голосе сообщила, что заболел маленький ребенок. Примчавшись на помощь больному малышу, медики увидели больную собачку породы чихуахуа, сообщает "АиФ".

Эти собаки, действительно, совсем малыши — порода считается самой миниатюрной на планете, и сердобольная хозяйка видимо решила, что человеческие врачи помогут чихуахуа лучше ветеринаров.

Комментируя этот случай, в комитете здравоохранения Ленинградской области напомнили, что бригады скорой помощи надо вызывать в исключительных случаях, и уж точно, не к заболевшим домашним животным.

Ранее стали известны самые популярные в России породы собак: чихуахуа оказалась на втором месте.

Важно! 4 Признака, что жизнь твоей собаки в опасности.
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Пышный хворост: яйцо, стакан кефира — у вас будет целая гора вкусного десерта к чаю
Уральский дрон-камикадзе "Огурец" начал уничтожать украинские танки Дмитрий Плотников Тайм-аут: грядёт замена США на Европу на поле помощников Киеву Алексей Гончаров ВС РФ всерьёз взялись за Новомихайловку для развития наступления на Угледар и Курахово Любовь Степушова
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Выгнали бойцов СВО: отель под Ростовом закрыли после отказа заселять военных
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Последние материалы
Киев ежедневно теряет по 800 человек убитыми и ранеными
Прохожие будут завидовать вашей сирени
В России появится еще один кандидат в президенты – женщина
Ким Чен Ын предупредил о готовности КНДР к применению ядерного оружия
8 способов избавиться от запаха псины в своем доме
Риэлторы нашли в Москве квартиру всего за 1,5 млн рублей
США имеют "чёткий план" будущего развития Украины, но не имеют средств
Чешский президент обвинил Украину в полном провале контрнаступления
Эксперты: для квартир с домашними питомцами лучше выбрать искусственную ель
Учёные доказали вред смартфонов для мозга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников