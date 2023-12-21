В Ленинградской области хозяйка вызвала своей любимой собаке бригаду скорой помощи, обманув оператора службы 112.
Женщина с тревогой в голосе сообщила, что заболел маленький ребенок. Примчавшись на помощь больному малышу, медики увидели больную собачку породы чихуахуа, сообщает "АиФ".
Эти собаки, действительно, совсем малыши — порода считается самой миниатюрной на планете, и сердобольная хозяйка видимо решила, что человеческие врачи помогут чихуахуа лучше ветеринаров.
Комментируя этот случай, в комитете здравоохранения Ленинградской области напомнили, что бригады скорой помощи надо вызывать в исключительных случаях, и уж точно, не к заболевшим домашним животным.
Ранее стали известны самые популярные в России породы собак: чихуахуа оказалась на втором месте.
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