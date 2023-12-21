Жительница Ленобласти вызвала скорую помощь для своей чихуахуа

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Ленинградской области хозяйка вызвала своей любимой собаке бригаду скорой помощи, обманув оператора службы 112.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Женщина с тревогой в голосе сообщила, что заболел маленький ребенок. Примчавшись на помощь больному малышу, медики увидели больную собачку породы чихуахуа, сообщает "АиФ".

Эти собаки, действительно, совсем малыши — порода считается самой миниатюрной на планете, и сердобольная хозяйка видимо решила, что человеческие врачи помогут чихуахуа лучше ветеринаров.

Комментируя этот случай, в комитете здравоохранения Ленинградской области напомнили, что бригады скорой помощи надо вызывать в исключительных случаях, и уж точно, не к заболевшим домашним животным.

Ранее стали известны самые популярные в России породы собак: чихуахуа оказалась на втором месте.

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