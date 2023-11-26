Ветеринар Корнрайх ответил можно ли давать кошке молоко

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки могут употреблять молоко, но с осторожностью. Кошки, как и многие млекопитающие, способны переваривать молоко в раннем возрасте, но с возрастом многие из них теряют способность переваривать лактозу, содержащуюся в молоке. Лактоза - молочный сахар, который может вызывать аллергические реакции и желудочные расстройства у взрослых кошек.

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Ветеринар Б. Корнрайх из США рекомендует, чтобы кошки получали молоко в небольших количествах и не на постоянной основе. Если лактоза не расщепляется, она оседает в желудочно-кишечном тракте кошки, вызывая брожение и выделение газов. Это может привести к метеоризму и диарее.

В случае длительной диареи у кошки возможно обезвоживание и снижение уровня электролитов в крови, что представляет угрозу для здоровья. В таких случаях важно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.

Почему кошкам нельзя давать молоко, чем это опасно?