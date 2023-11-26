Ветеринар Корнрайх ответил можно ли давать кошке молоко

Кошки могут употреблять молоко, но с осторожностью. Кошки, как и многие млекопитающие, способны переваривать молоко в раннем возрасте, но с возрастом многие из них теряют способность переваривать лактозу, содержащуюся в молоке. Лактоза - молочный сахар, который может вызывать аллергические реакции и желудочные расстройства у взрослых кошек.
Ветеринар Б. Корнрайх из США рекомендует, чтобы кошки получали молоко в небольших количествах и не на постоянной основе. Если лактоза не расщепляется, она оседает в желудочно-кишечном тракте кошки, вызывая брожение и выделение газов. Это может привести к метеоризму и диарее.
В случае длительной диареи у кошки возможно обезвоживание и снижение уровня электролитов в крови, что представляет угрозу для здоровья. В таких случаях важно обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.