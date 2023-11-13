Как защитить своего питомца от отравленных приманок: советы кинологов

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Случаи обнаружения отравленных приманок для собак стали более частыми, и президент Российской кинологической федерации, Владимир Голубев, поделился советами по защите питомцев. Он призывает к внимательности и ответственности хозяев, обучению командам и бдительному наблюдению за собаками на прогулке. Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Кинологи предупреждают, что деятельность догхантеров может угрожать не только бездомным собакам, но и домашним питомцам. Советуют хозяевам учить собак командам "Фу!", "Дай!" и "Нельзя!" для предотвращения подбора отравленных продуктов.

Как сообщает Радио 1, также рекомендуется воздерживаться от прогулок в зоне подозрительных предметов и немедленно сообщать о них в правоохранительные органы.

Если хозяин подозревает отравление, важно быстро обратиться в ветеринарную клинику.

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