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Китай заявил о стабилизации отношений с США

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Зоосфера

Отношения США и Китая перестали ухудшаться и находятся в стабильном состоянии, сообщил глава МИД КНР Ван И. Ранее министр иностранных дел Китая провёл телефонные переговоры с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном.

Китай заявил о стабилизации отношений с США
Фото: Pravda.Ru

В беседе Ван И подчеркнул, что отношения Вашингтона и Пекина стабильны.

"В двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество", — передаёт слова Ван И из беседы с Блинкеном китайский МИД.

Как уточнили в ведомстве, за последнее время Китай и США провели ряд переговоров на "высоком уровне", которые позволили ослабить напряжённость между странами.

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Китай. Власть над миром
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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