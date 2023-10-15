Китай заявил о стабилизации отношений с США

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Отношения США и Китая перестали ухудшаться и находятся в стабильном состоянии, сообщил глава МИД КНР Ван И. Ранее министр иностранных дел Китая провёл телефонные переговоры с госсекретарём Америки Энтони Блинкеном.

Фото: Pravda.Ru

В беседе Ван И подчеркнул, что отношения Вашингтона и Пекина стабильны.

"В двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество", — передаёт слова Ван И из беседы с Блинкеном китайский МИД.

Как уточнили в ведомстве, за последнее время Китай и США провели ряд переговоров на "высоком уровне", которые позволили ослабить напряжённость между странами.

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Китай. Власть над миром