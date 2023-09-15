Current Biology: Вороны используют статистические выводы для принятия решений

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Строки — это умные представители семейства врановых. Несмотря на то, что их можно cпутать с обычными воронами, недавние исследования показали, что они обладают способностью использовать статистические выводы.

Фото: архив Правды.Ру

Концепция статистического вывода в данном случае заключается в том, что предыдущий опыт выбора чего-либо оказывает влияние на вероятность повторного выбора. У людей это может проявляться, например, в выборе места для приема пищи, в зависимости от того, насколько оно было приятным при предыдущем посещении.

Исследование, проведенное в Тюбингенском университете, включало в себя обучение двух ворон-падальщиков использовать сенсорный экран для выполнения задач и получения вознаграждения. Этот эксперимент продолжался, и воронам были представлены девять различных изображений, каждое с соответствующей вероятностью получения вознаграждения, варьирующейся от 10% до 90%, сообщает Current Biology.

Доктор Мелисса Джонстон, ведущий автор исследования и научный сотрудник Гумбольдта в Тюбингенском университете, объясняет:

"Мы внедрили концепцию вероятностей, показывая, что не каждое нажатие на изображение приводит к вознаграждению. Именно здесь вороны начинают изучать уникальные сочетания между изображением на экране и вероятностью получения награды".

Вороны проявили выдающуюся способность к изучению вероятностей, связанных с различными изображениями, в течение короткого периода времени. Исследования были проведены после всего лишь 10 дней обучения, и результаты оказались впечатляющими. Исследователи обнаружили, что две вороны могли последовательно выбирать изображения, связанные с более высокой вероятностью получения награды. Это явно демонстрирует их способность использовать статистические выводы.

Даже после месяца без какой-либо дополнительной тренировки вороны продолжали помнить, какие изображения ассоциировались с более высокой наградой. Исследователь Джонстон поясняет:

"Воронам было поручено учиться на основе абстрактных величин, то есть не просто цифр, и связывать их с абстрактными символами. После этого они успешно применяли эту информацию так, чтобы максимизировать свои вознаграждения".

Результаты исследования подчеркивают, что вороны способны систематически делать статистические выводы, выбирая изображения с более высокой вероятностью получения награды. В 76 процентах случаев они предпочитали изображения с более высокой наградой, и они также более вероятно выбирали изображение с самой высокой наградой, когда вероятность получения награды была выше 50 процентов.

Эти вороны-падальщики теперь присоединяются к клубу животных, способных делать сложные статистические выводы. Интересно, что же они предпримут дальше, используя свои умения и интеллект для решения новых задач и ситуаций.

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