Жительница Екатеринбурга купила в питомнике неизлечимо больного мейн-куна за 23 тысячи рублей

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В ноябре 2019 года жительница Екатеринбурга приобрела породистого котёнка в питомнике. Согласно информации от E1.RU, через год у мейн-кун по имени Магомед возникли серьёзные проблемы со здоровьем: ветеринары обнаружили диафизарную дисплазию тазобедренного сустава и гипертрофическую кардиомиопатию, что является болезнью сердца. В момент покупки котёнка, за которого было уплачено 23 тысячи рублей, по документам он считался здоровым.

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Заболевания начали прогрессировать, и Магомед стал подвергаться приступам, напоминающим эпилептические. У них возникли пена изо рта и судороги. В настоящее время кот живёт при помощи лекарств.

"Животное — часть семьи, его болезнь и приступы пугают детей. Но мы не можем от него отказаться. Мы с Магой раз в полгода ходим на УЗИ сердца и к кардиологу. Три раза в день даём таблетки, в период приступов даём ещё один вид таблеток от эпилепсии. Плюс витамины для сердца", — рассказала хозяйка животного.

Когда мейн-кун заболел, женщина обратилась за помощью в питомник, где она приобрела котёнка. В марте 2021 года она направила письменную жалобу на имя заводчицы, требуя возмещения расходов на лечение кота, которые составили более 60 тысяч рублей. Однако та отказала в компенсации, в связи с этим женщина обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что заводчица не предоставила покупательнице никаких документов, подтверждающих состояние здоровья кота и отсутствие генетических заболеваний. В результате суд принял решение взыскать с заводчицы сумму в 86 тысяч рублей в пользу хозяйки кота. Сотрудница питомника не явилась на судебные заседания и не выплатила компенсацию. Хозяйка кота также подозревает, что заводчица продолжает заниматься разведением кошек, которые могут страдать от смертельных болезней.

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