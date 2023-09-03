Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актер Александр Носик в 51 год впервые стал отцом
Депутат ГД Андрей Гурулёв заявил об отсутствии новой волны мобилизации
Гладков: украинский беспилотник был сбит российской ПВО на подлёте к Белгороду
Появилось видео удара ВС РФ по порту Рени: украинцы прятались в канализации
Экс-премьер Финляндии Стубб считает, что на Россию и Украину нужно надавить, чтобы начать переговоры
Мать Алексея Янина едет к сыну в больницу после раскрывшего обмана о его смерти
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
Kyiv Independent: украинские военные не видят смысла в продолжении боёв в зоне СВО
Актриса Оксана Сташенко назвала хитрым латышского актера Калныньша

Жительница Екатеринбурга купила в питомнике неизлечимо больного мейн-куна за 23 тысячи рублей

2:11
Зоосфера

В ноябре 2019 года жительница Екатеринбурга приобрела породистого котёнка в питомнике. Согласно информации от E1.RU, через год у мейн-кун по имени Магомед возникли серьёзные проблемы со здоровьем: ветеринары обнаружили диафизарную дисплазию тазобедренного сустава и гипертрофическую кардиомиопатию, что является болезнью сердца. В момент покупки котёнка, за которого было уплачено 23 тысячи рублей, по документам он считался здоровым.

Жительница Екатеринбурга купила в питомнике неизлечимо больного мейн-куна за 23 тысячи рублей
Фото: "File:MCO Napoleon XXXL*RU (15023848553).jpg" by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under CC BY-SA 2.0.

Заболевания начали прогрессировать, и Магомед стал подвергаться приступам, напоминающим эпилептические. У них возникли пена изо рта и судороги. В настоящее время кот живёт при помощи лекарств.

"Животное — часть семьи, его болезнь и приступы пугают детей. Но мы не можем от него отказаться. Мы с Магой раз в полгода ходим на УЗИ сердца и к кардиологу. Три раза в день даём таблетки, в период приступов даём ещё один вид таблеток от эпилепсии. Плюс витамины для сердца", — рассказала хозяйка животного.

Когда мейн-кун заболел, женщина обратилась за помощью в питомник, где она приобрела котёнка. В марте 2021 года она направила письменную жалобу на имя заводчицы, требуя возмещения расходов на лечение кота, которые составили более 60 тысяч рублей. Однако та отказала в компенсации, в связи с этим женщина обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что заводчица не предоставила покупательнице никаких документов, подтверждающих состояние здоровья кота и отсутствие генетических заболеваний. В результате суд принял решение взыскать с заводчицы сумму в 86 тысяч рублей в пользу хозяйки кота. Сотрудница питомника не явилась на судебные заседания и не выплатила компенсацию. Хозяйка кота также подозревает, что заводчица продолжает заниматься разведением кошек, которые могут страдать от смертельных болезней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

Актер ушел из жизни еще 24 августа.

Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни
Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов
Президент Зеленский просит Путина отдать Крым по-хорошему
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Егор Крид не взял новый сезон "Голоса" участницу, которую называл своей девочкой
Егор Крид не взял новый сезон "Голоса" участницу, которую называл своей девочкой
Последние материалы
Жительница Екатеринбурга купила в питомнике неизлечимо больного мейн-куна за 23 тысячи рублей
Экс-премьер Финляндии Стубб считает, что на Россию и Украину нужно надавить, чтобы начать переговоры
Мать Алексея Янина едет к сыну в больницу после раскрывшего обмана о его смерти
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
Kyiv Independent: украинские военные не видят смысла в продолжении боёв в зоне СВО
Актриса Оксана Сташенко назвала хитрым латышского актера Калныньша
На скандальной записи покойной принцессы Дианы король Карл III разочаровался рождением сына
Руководство НИИ Склифосовского подало заявление по факту обмана о смерти Янина
Актер Максим Аверин прекратил отношения с возлюбленной из-за привязанности
Немецкие СМИ раскрыли тайну "побоев" на лице Шольца: упал — очнулся — синяк
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников