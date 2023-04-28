Учёные: многие кошки не любят воду, так как исторически они развивались в сухом климате

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обычно считается, что кошки и вода несовместимы. На самом деле, многие считают, что кошки сильно не любят воду. Однако есть кошки, которые не только терпят воду, но и любят ее. Итак, какова же правда о кошках и воде?

Действительно ли кошки ненавидят воду?

Хотя многие кошки действительно не любят воду, это не универсальная истина. Некоторые кошки обожают воду, а другие с удовольствием мочат лапы. Все зависит от конкретной кошки.

Почему большинство кошек не любят воду?

По словам ученых, причина, по которой большинство кошек не любят воду, заключается в том, что исторически они развивались в сухом климате. Вода не была важной частью их жизни, поэтому вполне логично, что она не является чем-то укоренившимся, что им естественно нравится. Кроме того, ощущение воды на шерсти может быть некомфортным и вызывать стресс.

Какие породы кошек больше любят воду?

Хотя любая кошка может любить воду, некоторые породы более склонны к водобоязни. По словам ветеринаров,

бенгальские кошки,

турецкие ванские кошки,

некоторые саванны

и мейн-куны

относятся к породам, которые больше других любят воду.

Как приучить кошку любить воду?

Если у вас кошка, которая не любит воду, вы можете сделать несколько вещей, чтобы побудить ее намочить лапы. Эксперты советует установить фонтанчик для воды или датчик движения, который включает кран, чтобы вода не капала постоянно. Кроме того, вы можете обогатить кошку, склонную к воде, положив в миску с водой кусочки мяса в кубиках льда, чтобы кошка могла их найти, или наполнить раковину в ванной водой и добавить туда шарики для пинг-понга или игрушки для ванной, чтобы кошка могла с ними играть.

Хотя верно, что большинство кошек не любят воду, есть некоторые кошки, которым она нравится. Независимо от того, любит ваша кошка воду или нет, важно помнить, что насильно загонять ее в воду — не самая лучшая идея. Если вы хотите привить кошке любовь к воде, начинайте медленно и позвольте ей исследовать воду в своем собственном темпе. Если проявить терпение и настойчивость, ваша кошка может удивить вас и стать любительницей воды.

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