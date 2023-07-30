Гигантский щенок стал знаменитостью: он весит 70 кг и продолжает расти!

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Англии, в Саут-Шилдсе, живет Шерман — щенок породы ньюфаундленд, которому всего полтора года, но он уже весит удивительные 70 килограммов. Его рост будет продолжаться до трех лет, и можно представить, каким будет его вес дальше. Тем не менее, несмотря на свои гигантские размеры, Шерман считает себя маленькой собакой и постоянно использует своих владельцев, Эллиота и Беверли, как человеческие подушки.

Фото: Источник: Instagram/sherman_the_newfoundland

Эллиот, 46-летний полицейский, и его жена Беверли, также полицейский, приняли Шермана в свою семью в феврале 2022 года от польского заводчика. Они обожают своего большого милого питомца и часто делятся его фотографиями в социальных сетях. Шерман стал настоящей знаменитостью в своем родном городе, и люди останавливаются у него, чтобы сфотографироваться.

Несмотря на свою добродушность, Шерман может быть упрямым в этом возрасте. Когда он не хочет выходить на улицу, он просто ложится и отказывается двигаться. Он также не осознает своих размеров и часто пытается сесть на своих владельцев или даже на пару, что вызывает улыбки у окружающих. Его огромная симпатия и любовь ко всему и всем часто приводят к тому, что он пытается пожевать чужую еду в кафе и ресторанах, и его приходится следить за этим.

Но несмотря на забавные приключения Шермана, владение собакой такой породы — большая ответственность. Эллиот и Беверли тратят значительные суммы денег на уход за Шерманом, включая ежемесячные расходы на корм, который обходится им примерно в 150 долларов (около 136 евро). Кроме того, в связи с его огромными размерами и развивающимися телом, им приходится соблюдать особые правила выгула и ухода за ним.

Удивительно, но лучшим другом Шермана стал соседский кот по имени Коди. Эллиот говорит, что Шерман абсолютно одержим этим рыжим котом и проводит часы, наблюдая за ним через забор. Такие неожиданные дружеские отношения вызывают восхищение и улыбки у всех, кто знаком с этим необычным и добродушным гигантом.

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