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Нижегорожцы боятся охотничьих собак, которых разводит местная пара

0:45
Зоосфера

Жители Верхних Печер в Нижнем Новгороде боятся спокойно ходить по своему району из-за страха встречи со стаей охотничьих собак.

Нижегорожцы боятся охотничьих собак, которых разводит местная пара
Фото: https://images.theconversation.com/

Самое удивительное, что агрессивные собаки вовсе не являются бездомными, пишет newsnn.ru. У них есть хозяева — местный житель с супругой, которые занимаются разведением собак в своей квартире.

Питомцы гуляют со своими хозяевами на поводках, но без намордников. Они просят горожан обходить своих питомцев подальше, однако уже бывали случаи, когда агрессивно настроенные животные кусали прохожих за ноги, несмотря на поводки.

Из-за многочисленных жалоб горожан полиция начала проверку по фактам нападения собак на людей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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