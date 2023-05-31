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Эксперты рассказали, как помочь домашним животным пережить жаркую погоду

Зоосфера

Эксперты рассказали, как помочь домашним питомцам пережить жаркую погоду. 

Эксперты рассказали, как помочь домашним животным пережить жаркую погоду
Фото: zoo-galereya.ru

По словам ветеринара Марины Руденко, у домашних животных в замкнутых квартирах в жаркую погоду может случиться тепловой удар, развиться проблемы с дыханием и сердцем. Именно поэтому важно проветривать жилое помещение рано утром или поздно вечером, когда воздух на улице прохладный. Также следует защищать питомцев от прямых солнечных лучшей. Кроме того, у животных дома должен быть всегда обеспечен доступ к чистой свежей воде. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Ветврач и эксперт pet-friendly сообщества "Хвост Ньюс" Анна Федорова отметила, что вода для животных не должна быть слишком холодной. Что касается хозяев, у которых собаки, то их следует выгуливать рано утром и поздно вечером. Не менее важно помнить о том, что животных нельзя оставлять в закрытой машине в жару. 

Главный врач клиники Vet Union на проспекте Вернадского Ольга Михеева также подчеркнула, что следует помнить о том, что в жаркую погоду активизируются клещи. Именно поэтому важно регулярно проводить обработку питомцев от паразитов.  

Также ветеринары рекомендуют после жаркой погоды регулярно проверять таких питомцев, как персидские, экзотические и британские кошки, мопсы, бульдоги, пекинесы и чихуа-хуа. Дело в том, что для этой группы животных особенно опасна жара, поскольку она может негативно сказаться на их сердечно-сосудистой и дыхательной системах.

 

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Жара и домашние животные
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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