Ветеринар Пушилин посоветовал оставлять питомца со знакомыми во время отпуска

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Руководитель группы ветеринарных врачей ГК "Астрафарм" Иван Пушилин рассказал о том, как обеспечить комфортные условия для домашнего животного во время отпуска. Он рекомендует предварительно подготовить еду, вещи и обработать питомца от паразитов, пишет Газета.Ru.

Фото: https://moj-ljubimac.rs/

Эксперт отмечает, что не стоит самому себя осуждать, если нет возможности взять кота с собой в отпуск, так как многие гостиницы и перевозчики не принимают животных. Пушилин также отмечает, что наиболее комфортным вариантом для любимца будет услуга "приходящей няни". В этом случае кто-то заботится о животном прямо в его привычной обстановке.

"Хорошо, если это будут друзья или близкие, которые уже знакомы с питомцем и расположением всех необходимых ему вещей. Но если такой возможности нет, можно воспользоваться услугами "котоняни" — это специалисты или целые сервисы, которые в согласованные даты будут навещать вашего любимца", — рассказал ветеринар.

Ещё одним вариантом специалист назвал "отель" для кошек. Существует множество гостиниц для животных на разный вкус и кошелёк.

Перед разлукой с питомцем важно сделать ему прививки и обработать от гельминтов, оставить запасы с кормом, подготовить привычные вещи, собрать аптечку.

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Как выбрать гостиницу для животных?