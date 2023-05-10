Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил изменения в закон "Об ответственном обращении с животными".
По словам депутата, необходимо разработать штрафы для хозяев домашних животных, которые отправляют своих питомцев на самовыгул.
"Безнадзорный выгул собак должен быть приравнен к выбрасыванию питомца на улицу", — цитирует депутата газета "Известия".
Также Спиридонов отметил, что для проверки недобросовестных хозяев все домашние животные должны быть чипированы в обязательном порядке.
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