В Госдуме предложили штрафовать хозяев за самовыгул домашних животных

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Александр Спиридонов предложил изменения в закон "Об ответственном обращении с животными".

Фото: архив

По словам депутата, необходимо разработать штрафы для хозяев домашних животных, которые отправляют своих питомцев на самовыгул.

"Безнадзорный выгул собак должен быть приравнен к выбрасыванию питомца на улицу", — цитирует депутата газета "Известия".

Также Спиридонов отметил, что для проверки недобросовестных хозяев все домашние животные должны быть чипированы в обязательном порядке.

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