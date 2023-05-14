Распознать аллергию у домашних любимцев можно на первых порах, пока недуг не вызвал сильную реакцию, заявили российские эксперты.
По их словам, животные склонные к сезонной аллергии не меньше, чем люди.
"Первый и самый явный — это сильный зуд, при котором животное может даже травмировать себя, но также необходимо обращать внимание на — проплешины, перхоть, воспаления и шелушения на открытых участках тела", — пишет Радио 1.
Кроме того, к симптомам можно отнести:
По словам специалистов, если у животного появились симптомы, то необходимо срочно показать его ветеринару. Аллергическая реакция может привести к тяжёлым последствиям, к примеру, удушью.
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