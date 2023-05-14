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Эксперты объяснили гражданам из РФ, как спасти домашних питомцев от аллергии

0:51
Зоосфера

Распознать аллергию у домашних любимцев можно на первых порах, пока недуг не вызвал сильную реакцию, заявили российские эксперты.

Эксперты объяснили гражданам из РФ, как спасти домашних питомцев от аллергии
Фото: https://misanimales.com/

По их словам, животные склонные к сезонной аллергии не меньше, чем люди.

"Первый и самый явный — это сильный зуд, при котором животное может даже травмировать себя, но также необходимо обращать внимание на — проплешины, перхоть, воспаления и шелушения на открытых участках тела", — пишет Радио 1.

Кроме того, к симптомам можно отнести:

  • слезоточивость,
  • воспаление ушей,
  • выделения из нома,
  • перебои в работе ЖКТ.

По словам специалистов, если у животного появились симптомы, то необходимо срочно показать его ветеринару. Аллергическая реакция может привести к тяжёлым последствиям, к примеру, удушью.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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