Эксперты объяснили гражданам из РФ, как спасти домашних питомцев от аллергии

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Распознать аллергию у домашних любимцев можно на первых порах, пока недуг не вызвал сильную реакцию, заявили российские эксперты.

Фото: https://misanimales.com/

По их словам, животные склонные к сезонной аллергии не меньше, чем люди.

"Первый и самый явный — это сильный зуд, при котором животное может даже травмировать себя, но также необходимо обращать внимание на — проплешины, перхоть, воспаления и шелушения на открытых участках тела", — пишет Радио 1.

Кроме того, к симптомам можно отнести:

слезоточивость,

воспаление ушей,

выделения из нома,

перебои в работе ЖКТ.

По словам специалистов, если у животного появились симптомы, то необходимо срочно показать его ветеринару. Аллергическая реакция может привести к тяжёлым последствиям, к примеру, удушью.

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