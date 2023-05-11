Эксперты объяснили, почему у собак появляются волдыри на лапах

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы когда-нибудь выводили свою собаку на прогулку и заметили волдырь на ее лапе, вы, возможно, задаетесь вопросом, что делать. Волдыри могут образоваться на любой части тела вашего питомца, но чаще всего они возникают на безволосых участках, таких как лапы. Если одни волдыри не вызывают беспокойства, то другие могут свидетельствовать об инфекции или другой проблеме.

Фото: https://adonius.club/

Как у собак появляются волдыри на лапах?

Собаки подвержены появлению волдырей на подушечках лап из-за трения, которое может привести к скоплению жидкости под кожей, в результате чего образуется волдырь. Это распространенная проблема для собак, особенно если они ходят по грубым поверхностям, таким как тротуар или гравий. Вот некоторые распространенные причины появления мозолей у щенков:

Чрезмерная дрессировка: у собак могут образовываться мозоли на лапах, если они долго бегают или ходят . Если вам нравятся пешие прогулки с вашим щенком, важно не игнорировать любые признаки того, что у него может быть такое состояние.

. Если вам нравятся пешие прогулки с вашим щенком, важно не игнорировать любые признаки того, что у него может быть такое состояние. Повреждения кожи: лапы вашей собаки очень нежные и требуют особого ухода в зимнее время. Холод может вызвать волдыри, если они ходят по дорогам с химическими раздражителями, поэтому очень важно как можно скорее очищать нижнюю часть лап после прогулок на улице.

Горячий тротуар: выгуливать собаку на горячем асфальте может быть очень опасно. Это может вызвать волдыри и ожоги на подушечках лап, что может привести к тепловому удару.

Аллергические реакции: у вашего щенка может быть аллергия, если он чрезмерно вылизывает лапы, что приводит к образованию волдырей, а иногда даже к инфекции. Проверьте, нет ли у вас пищевой или экологической аллергии, если вы заметили такое поведение.

Как лечить волдырь на лапе собаки

Вот что нужно делать, если у вашей собаки на лапе появился волдырь:

Очистите место: очистите волдырь водой. Не используйте перекись , так как она может замедлить процесс заживления.

, так как она может замедлить процесс заживления. Применяйте неоспорин: применяйте неоспорин дважды в день, пока рана не заживет.

Проконсультируйтесь с ветеринаром: если вашему щенку требуются обезболивающие препараты, позвоните ветеринару и узнайте их названия. Только очень болезненные волдыри требуют применения антибиотиков, но вы должны проконсультироваться с ветеринаром, если не уверены в этом.

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