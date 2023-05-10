Большинство ветеринаров рекомендует проводить осмотр зубов у лошади один-два раза в год

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

Для поддержания хорошего здоровья лошади нуждаются в регулярном уходе за зубами так же, как и люди, собаки и кошки. Большинство ветеринаров рекомендует проводить осмотр зубов один-два раза в год в зависимости от возраста и образа жизни лошади.

Фото: https://stablemanagement.com/

Важность регулярного ухода за зубами

Регулярный уход за зубами необходим по целому ряду причин. В результате одомашнивания и содержания лошадей мы изменили их рацион и режим питания, что может вызвать проблемы с зубами. Поэтому регулярный уход за зубами может помочь сохранить комфорт во рту лошади, позволить ей более эффективно потреблять корм, лучше работать в упряжи и способствовать более здоровой жизни лошади.

Типы зубов

В течение жизни у лошадей есть два набора зубов:

молочные , или детские,

, или детские, постоянные, или взрослые, зубы.

Передние зубы называются резцами и служат для срезания корма (травы или сена). Второй тип зубов — щечные, к ним относятся премоляры и моляры, которые пережевывают пищу перед проглатыванием.

Количество зубов у лошади зависит от пола. У взрослого самца лошади 40 постоянных зубов, а у взрослой самки (кобылы) может быть 36-40 зубов. Такая разница в количестве зубов у взрослых кобыл объясняется тем, что у кобыл реже встречаются клыки.

Частота стоматологических осмотров лошадей

Каждая лошадь должна проходить стоматологический осмотр в рамках ежегодного обслуживания у ветеринара. Во время осмотра лошадь усыпляют и с помощью полноротового спекулятора открывают рот лошади. Ветеринар осмотрит:

поверхности зубов,

десны,

щеки,

язык,

твердое и мягкое нёбо

на предмет каких-либо отклонений.

Молодая лошадь может нуждаться в стоматологическом осмотре не чаще, чем раз в шесть месяцев, в то время как лошади среднего возраста, живущей на пастбище, достаточно ежегодного осмотра.

Оценка возраста

Возраст лошади можно определить на основании осмотра ее зубов. При осмотре зубов лошади для определения ее возраста обращают внимание на четыре признака: прорезывание постоянных зубов, исчезновение чашечек, угол наклона и форма поверхности зубов. Важно помнить, что эти признаки могут варьироваться у каждой лошади, и это лишь способ оценить возраст лошади.

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