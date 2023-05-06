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Аномальный сердечный ритм у собаки более заметен, когда она находится в состоянии покоя

2:36
Зоосфера » Собаки

Синусовая брадикардия — относительно распространенное состояние у собак Более того, молодые собаки более восприимчивы к этому заболеванию, чем пожилые, и с возрастом заболеваемость снижается.

Аномальный сердечный ритм у собаки более заметен, когда она находится в состоянии покоя
Фото: prodruga.ru

Симптомы и виды синусовой брадикардии

Синусовая брадикардия обычно более заметна, когда собака находится в состоянии покоя, и определяется как сердцебиение медленнее 60 ударов в минуту, хотя это зависит от среды и размера животного. Некоторые из распространенных симптомов, связанных с синусовой брадикардией у собак, включают:

  • Летаргию.
  • Судороги.
  • Непереносимость физических упражнений.
  • Потерю сознания.
  • Эпизодическую мышечную некоординацию (атаксию).
  • Чрезмерно замедленное дыхание (гиповентиляцию), особенно под наркозом.

Причины синусовой брадикардии

Существует несколько потенциальных причин синусовой брадикардии у собак, в том числе:

  • Спортивное телосложение.
  • Гипотермия.
  • Интубация.
  • Заболевания, такие как респираторные, неврологические и желудочно-кишечные

Диагностика синусовой брадикардии у собак

Чтобы диагностировать синусовую брадикардию у собак, ветеринар проведет комплексный физический осмотр, принимая во внимание историю болезни собаки, симптомы и любые происшествия, которые могли привести к этому состоянию. Кроме того, будет проведен полный анализ крови и анализ мочи для выявления веществ, которые могут быть причиной замедления сердечного ритма. Эти анализы также могут выявить какие-либо недостатки в крови или возможную почечную недостаточность.

Ветеринар также может использовать рентген и ультразвук для визуального обследования внутренних органов собаки на предмет отклонений в работе сердца, почек и других органов.

Лечение синусовой брадикардии у собак

Лечение синусовой брадикардии у собак зависит от основного заболевания, которое ее вызывает. У многих собак клинические признаки отсутствуют, и лечение им не требуется. У собак без структурных заболеваний сердца частота сердечных сокращений до 40-50 ударов в минуту обычно обеспечивает нормальный сердечный выброс в состоянии покоя. Терапевтические подходы различны и зависят от того, что вызывает синусовую брадикардию, частоты желудочковых сокращений и тяжести клинических признаков.

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Симптомы болезней сердца у собак
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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