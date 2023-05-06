Синусовая брадикардия — относительно распространенное состояние у собак Более того, молодые собаки более восприимчивы к этому заболеванию, чем пожилые, и с возрастом заболеваемость снижается.
Синусовая брадикардия обычно более заметна, когда собака находится в состоянии покоя, и определяется как сердцебиение медленнее 60 ударов в минуту, хотя это зависит от среды и размера животного. Некоторые из распространенных симптомов, связанных с синусовой брадикардией у собак, включают:
Существует несколько потенциальных причин синусовой брадикардии у собак, в том числе:
Чтобы диагностировать синусовую брадикардию у собак, ветеринар проведет комплексный физический осмотр, принимая во внимание историю болезни собаки, симптомы и любые происшествия, которые могли привести к этому состоянию. Кроме того, будет проведен полный анализ крови и анализ мочи для выявления веществ, которые могут быть причиной замедления сердечного ритма. Эти анализы также могут выявить какие-либо недостатки в крови или возможную почечную недостаточность.
Ветеринар также может использовать рентген и ультразвук для визуального обследования внутренних органов собаки на предмет отклонений в работе сердца, почек и других органов.
Лечение синусовой брадикардии у собак зависит от основного заболевания, которое ее вызывает. У многих собак клинические признаки отсутствуют, и лечение им не требуется. У собак без структурных заболеваний сердца частота сердечных сокращений до 40-50 ударов в минуту обычно обеспечивает нормальный сердечный выброс в состоянии покоя. Терапевтические подходы различны и зависят от того, что вызывает синусовую брадикардию, частоты желудочковых сокращений и тяжести клинических признаков.
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