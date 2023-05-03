Анемия у кошек возникает при недостатке эритроцитов или гемоглобина в крови. Это может привести к снижению притока кислорода к органам и тканям, что вызывает повреждение органов и даже отказ их функций.
Симптомы анемии у кошек включают:
Анемия — это не самостоятельное заболевание, а скорее вторичное по отношению к заболеваниям или состояниям, которые вызывают анемию. Причины можно разделить на три большие категории:
Потеря крови может происходить изнутри или снаружи, и некоторые распространенные причины потери крови у кошек включают:
Разрушение эритроцитов, также известное как гемолиз, может быть вызвано иммуноопосредованной гемолитической анемией, инфекцией вируса лейкемии кошек или инфекционным перитонитом кошек, некоторыми паразитами крови, токсинами, лекарствами, генетическими заболеваниями, раком и другими причинами.
Невозможность производить новые эритроциты означает, что костный мозг, производящий их, не в состоянии справиться с потребностью в новых эритроцитах. Некоторые причины включают хронические заболевания, заболевания почек, серьезные недостатки питания, вирус кошачьей лейкемии и другие.
Лечение анемии у кошек зависит от основной причины заболевания. При регенеративной анемии костный мозг вырабатывает достаточное количество эритроцитов для устранения анемии. При нерегенеративной анемии необходимо устранить основную причину заболевания.
В случаях тяжелой анемии может потребоваться переливание крови. В лечение анемии могут быть включены добавки железа, терапия эритропоэтином, антибиотики, иммуносупрессивная терапия и диетологическая поддержка.
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