Эксперты: анемия у кошек — это не самостоятельное заболевание, может потребоваться переливание крови

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Анемия у кошек возникает при недостатке эритроцитов или гемоглобина в крови. Это может привести к снижению притока кислорода к органам и тканям, что вызывает повреждение органов и даже отказ их функций.

Фото: https://adonius.club/

Симптомы анемии у кошек

Симптомы анемии у кошек включают:

вялость,

бледные десны (иногда желтые, что указывает на желтуху),

затрудненное дыхание,

учащенное дыхание,

учащенное сердцебиение,

слабость,

коллапс

и снижение аппетита.

Причины анемии у кошек

Анемия — это не самостоятельное заболевание, а скорее вторичное по отношению к заболеваниям или состояниям, которые вызывают анемию. Причины можно разделить на три большие категории:

Потеря крови

Потеря крови может происходить изнутри или снаружи, и некоторые распространенные причины потери крови у кошек включают:

травмы,

блох/клещей,

заражение анкилостомами,

кровоточащие опухоли,

тяжелые язвы желудка,

заболевания, препятствующие нормальному свертыванию крови,

токсичность антикоагулянтов

и многое другое.

Разрушение эритроцитов

Разрушение эритроцитов, также известное как гемолиз, может быть вызвано иммуноопосредованной гемолитической анемией, инфекцией вируса лейкемии кошек или инфекционным перитонитом кошек, некоторыми паразитами крови, токсинами, лекарствами, генетическими заболеваниями, раком и другими причинами.

Неспособность производить новые эритроциты

Невозможность производить новые эритроциты означает, что костный мозг, производящий их, не в состоянии справиться с потребностью в новых эритроцитах. Некоторые причины включают хронические заболевания, заболевания почек, серьезные недостатки питания, вирус кошачьей лейкемии и другие.

Лечение анемии у кошек

Лечение анемии у кошек зависит от основной причины заболевания. При регенеративной анемии костный мозг вырабатывает достаточное количество эритроцитов для устранения анемии. При нерегенеративной анемии необходимо устранить основную причину заболевания.

В случаях тяжелой анемии может потребоваться переливание крови. В лечение анемии могут быть включены добавки железа, терапия эритропоэтином, антибиотики, иммуносупрессивная терапия и диетологическая поддержка.

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