Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал вовремя обрабатывать собак против клещей. Также эксперт предупредил, что перед использованием средства необходимо поговорить с ветеринаром, поскольку у животного может быть аллергия.
Специалист сообщил, что из-за некоторых спреев и капель у питомца может начаться сильный зуд, возникнуть раздражение кожи и слизистых, проплешины. Голубев посоветовал приобрести для домашнего животного специальную одежду, которая пропитана раствором против паразитов.
Вместе с этим эксперт в беседе с Радио 1 заявил, что некоторые хозяева дают собакам таблетки, которые защищают от клещей.
Также собеседник журналистов подчеркнул, что средство нужно наносить на недоступные места. В противном случае появляется риск отравиться.
"Помните, у любого средства против клещей есть противопоказания", — добавил Голубев.
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