Российская кинологическая федерация порекомендовала использовать вместо спрея против клещей специальную одежду

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал вовремя обрабатывать собак против клещей. Также эксперт предупредил, что перед использованием средства необходимо поговорить с ветеринаром, поскольку у животного может быть аллергия.

Специалист сообщил, что из-за некоторых спреев и капель у питомца может начаться сильный зуд, возникнуть раздражение кожи и слизистых, проплешины. Голубев посоветовал приобрести для домашнего животного специальную одежду, которая пропитана раствором против паразитов.

Вместе с этим эксперт в беседе с Радио 1 заявил, что некоторые хозяева дают собакам таблетки, которые защищают от клещей.

Также собеседник журналистов подчеркнул, что средство нужно наносить на недоступные места. В противном случае появляется риск отравиться.

"Помните, у любого средства против клещей есть противопоказания", — добавил Голубев.

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