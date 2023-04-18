Жирная, сухая, "ходячая" перхоть у собак: причины и лечение

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Перхоть является распространенной проблемой как для людей, так и для собак. Если вы заметили белые пылинки в шерсти вашей собаки, это может быть признаком перхоти. Хотя перхоть обычно не является показателем серьёзного заболевания, важно определить, что может её вызывать.

Виды перхоти у собак

Не вся перхоть у собак выглядит одинаково. Она может быть сухой или жирной, а кожа под ней может быть красной или пятнистой из-за выпадения шерсти. Вот наиболее распространенные типы перхоти у собак:

Seborrhea Sicca (сухая себорея). Этот тип перхоти может проявляться в виде белых хлопьев с корочкой.

Seborrhea Oleosa (жирная себорея). Кожа собаки может быть маслянистой на ощупь и иметь неприятный запах.

Ходячая перхоть. Если перхоть как будто движется, это называется Cheyletiella и на самом деле является разновидностью клещей.

Причины перхоти у собак

Перхоть у собак может быть вызвана несколькими факторами, в том числе это:

Аллергия.

Недостаток витаминов (например, недостаток жирных кислот омега).

Дисбаланс гормонов.

Проблемы, связанные с иммунитетом.

Генетическое заболевание (чаще всего встречается у американских кокер-спаниелей, вест-хайленд-уайт-терьеров, английских спрингер-спаниелей и бассет-хаундов).

Бактериальные и грибковые инфекции кожи.

Лечение перхоти у собак

В простых случаях перхоть можно предотвратить с помощью правильного питания и регулярного ухода. Некоторые ветеринары могут посоветовать добавить в рацион жирные кислоты омега-6, но всегда советуйтесь с ветеринаром, прежде чем менять рацион собаки. Вот некоторые другие рекомендации по лечению:

Регулярно купать собаку, используя шампунь для собак на основе овсянки или успокаивающие шампуни. При постоянной перхоти может потребоваться рецептурный шампунь, чтобы успокоить зуд и раздражение кожи.

Частое расчесывание важно для массажа кожи и распределения естественных масел по телу собаки. Также важно использовать правильную щетку (с подходящей для вашей собаки жесткостью).

При расчесывании вашей собаки имейте под рукой несколько расчесок. Начните с грубой щетки, которую вы можете использовать для удаления спутанных волос. Затем переходите на щетку с более мягкой щетиной. Закончив чистку, аккуратно протрите шерсть вашей собаки старым полотенцем, чтобы удалить пыль и перхоть. Делайте это на улице или на кафельном/ламинированном полу, который легко чистить.

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