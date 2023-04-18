Жирная, сухая, "ходячая" перхоть у собак: причины и лечение

Перхоть является распространенной проблемой как для людей, так и для собак. Если вы заметили белые пылинки в шерсти вашей собаки, это может быть признаком перхоти. Хотя перхоть обычно не является показателем серьёзного заболевания, важно определить, что может её вызывать.
Не вся перхоть у собак выглядит одинаково. Она может быть сухой или жирной, а кожа под ней может быть красной или пятнистой из-за выпадения шерсти. Вот наиболее распространенные типы перхоти у собак:
Перхоть у собак может быть вызвана несколькими факторами, в том числе это:
В простых случаях перхоть можно предотвратить с помощью правильного питания и регулярного ухода. Некоторые ветеринары могут посоветовать добавить в рацион жирные кислоты омега-6, но всегда советуйтесь с ветеринаром, прежде чем менять рацион собаки. Вот некоторые другие рекомендации по лечению:
При расчесывании вашей собаки имейте под рукой несколько расчесок. Начните с грубой щетки, которую вы можете использовать для удаления спутанных волос. Затем переходите на щетку с более мягкой щетиной. Закончив чистку, аккуратно протрите шерсть вашей собаки старым полотенцем, чтобы удалить пыль и перхоть. Делайте это на улице или на кафельном/ламинированном полу, который легко чистить.
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