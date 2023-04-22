Эксперты: собаки не могут сказать нам о своих чувствах, но показывают, что им грустно

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как владельцы домашних животных, мы понимаем, что наши пушистые спутники — это не просто животные, а члены нашей семьи. Мы заботимся об их благополучии, счастье и общем здоровье. Мы замечаем, когда они не в себе: они не так много едят, менее активны, чем обычно, или более отстранены. Иногда такие изменения в поведении могут указывать на более серьезную проблему, например, депрессию.

Что такое собачья депрессия?

Депрессия — это расстройство, которое может вызывать стойкое чувство грусти и безнадежности. Хотя собаки не испытывают депрессию так, как люди, они, безусловно, могут испытывать грусть. Собаки не могут сказать нам о своих чувствах, но мы можем определить признаки, указывающие на то, что они испытывают негативные эмоции.

Могут ли собаки впадать в депрессию?

Да, собаки могут впадать в депрессию. На самом деле исследования показали, что те же области мозга, которые активны у людей, испытывающих определенные эмоции, активны и у собак. Хотя у собак могут не наблюдаться такие же симптомы или тяжесть депрессии, как у людей, они, безусловно, могут чувствовать печаль, горе и грусть.

Признаки депрессии у собак

Депрессия может проявляться по-разному, в зависимости от основной причины. Например, собака, потерявшая друга, будет вести себя иначе, чем собака, скорбящая о потере привычного распорядка дня в связи с переездом. Эксперты показали некоторые общие признаки того, что у вашей собаки может быть депрессия:

Снижение аппетита.

Спит больше обычного или выглядит вялой.

Требование больше ласки или привязанность/необходимость в общении с хозяином.

Изменения в вокализации (лай, вой и т. д. больше, чем обычно).

Необычно агрессивное поведение по отношению к людям или другим животным.

Лечение

Если у вашей собаки наблюдаются признаки депрессии, то ее должен осмотреть лечащий ветеринар, чтобы найти основную причину. Если симптомы депрессии у вашей собаки сопровождаются любыми другими признаками, такими как рвота, понос, сильная вялость, значительная агрессия, учащение мочеиспускания или какания, немедленно отвезите собаку к ветеринару.

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