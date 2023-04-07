Эксперты объяснили, почему собаки любят облизывать своих владельцев

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые люди любят это. Некоторые ненавидят. Эксперты объяснили, почему собаки лижутся. Понимание языка собачьего тела поможет расшифровать, что означает, когда собаки лижутся, и, более конкретно, почему ваша собака лижет вас в этот момент.

Возможно, самая очевидная причина, по которой собаки лижут человека, — это желание убрать соль или даже крошки пищи, объясняют эксперты. Собака охотнее лижет человека, если он вспотел. Это потому, что им нравится соль, содержащаяся в поте. Собаки также любят вылизывать руку или лицо сразу после того, как хозяин закончил есть.

Что означает, когда собака лижет человека?

Щенки лижут взрослых собак вокруг рта в знак умиротворения, что означает, что они не представляют угрозы. Некоторые щенки и взрослые собаки также будут лизать лицо человека, чтобы показать свою привязанность. У собак, которые лижутся по этой причине, мягкое расслабленное тело и виляющий хвост.

Облизывание может также происходить из-за стресса. Собаки, которые не хотят общаться, могут облизывать себя губами или лизать человеку рот. У таких собак обеспокоенная поза тела, низкая посадка и поджатый хвост. После облизывания они быстро уходят.

Что означает, когда собаки лижут человека навязчиво?

Навязчивое вылизывание часто является признаком проблем со здоровьем. Собаки, которые навязчиво лижут человека в каком-то одном месте, могут страдать от различных заболеваний, таких как аллергия, воспаление или беспокойство.

Если вы стали свидетелем такого поведения, необходимо обратиться к ветеринару.

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