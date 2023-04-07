Некоторые люди любят это. Некоторые ненавидят. Эксперты объяснили, почему собаки лижутся. Понимание языка собачьего тела поможет расшифровать, что означает, когда собаки лижутся, и, более конкретно, почему ваша собака лижет вас в этот момент.
Возможно, самая очевидная причина, по которой собаки лижут человека, — это желание убрать соль или даже крошки пищи, объясняют эксперты. Собака охотнее лижет человека, если он вспотел. Это потому, что им нравится соль, содержащаяся в поте. Собаки также любят вылизывать руку или лицо сразу после того, как хозяин закончил есть.
Щенки лижут взрослых собак вокруг рта в знак умиротворения, что означает, что они не представляют угрозы. Некоторые щенки и взрослые собаки также будут лизать лицо человека, чтобы показать свою привязанность. У собак, которые лижутся по этой причине, мягкое расслабленное тело и виляющий хвост.
Облизывание может также происходить из-за стресса. Собаки, которые не хотят общаться, могут облизывать себя губами или лизать человеку рот. У таких собак обеспокоенная поза тела, низкая посадка и поджатый хвост. После облизывания они быстро уходят.
Навязчивое вылизывание часто является признаком проблем со здоровьем. Собаки, которые навязчиво лижут человека в каком-то одном месте, могут страдать от различных заболеваний, таких как аллергия, воспаление или беспокойство.
Если вы стали свидетелем такого поведения, необходимо обратиться к ветеринару.
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