Ожирения у животного можно избежать

Часто мы умиляемся пухлому коту или собаке, но следует помнить, что лишний вес — это удар по здоровью питомца. Специалисты столичного комитета ветеринарии поделились с Москвой 24 полезными советами о том, как избежать ожирения животного.

Рацион питомца должен всегда быть под контролем хозяина и подобран таким образом, чтобы животное получало белки, углеводы, жиры, минеральные вещества и витамины.

Ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Мария Сапарова подчеркнула, что за количеством потребляемой пищи также необходимо следить:

"Если даете ему корм, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, там всегда подробно описано количество, которое положено животному с учетом его возраста и веса. В случае кормления натуральной едой лучше проконсультироваться со специалистом. Он сможет подсказать, как часто надо кормить животное, подберет питание, отталкиваясь от породных и возрастных особенностей. К тому же ветеринар посоветует, как сделать так, чтобы натуральное кормление было сбалансированным".

Ожирение опасно своим отрицательным влиянием на организм животного, оно может вызвать заболевания сердца, суставов, диабет и дерматит.

Физическая активность обязательно должна быть в распорядке дня питомца. Это могут быть прогулки или активные игры. Однако специалисты обращают внимание, что к каждому любимцу нужен индивидуальный подход, например, пожилым животным нельзя получать большие нагрузки, а мелким собакам противопоказаны прыжки.

"Некоторые породы собак и кошек предрасположены к набору веса чуть больше. Что касается котов, то надо следить за сфинксами, корниш-рексами, персами и британцами. Среди собак к ожирению наиболее склонны лабрадоры, бигли, мопсы, таксы и французские бульдоги", — отметила Сапарова.

Чтобы получить консультацию ветеринара в Москве, необходимо предварительно записаться через портал mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ранее Pravda. Ru писала о том, как построить режим питомца.

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