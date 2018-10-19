Четыре причины, по которым рычит собака

Рычащие звуки, исходящие от собаки, свидетельствуют о том, что она отстаивает свою интересы и вынуждена будет принять меры защиты своей территории, в случае если противник не ретируется. Однако, так бывает не всегда, иногда собака сразу переходит в наступление. Давайте вместе разберемся, в каких же ситуациях рычит собака?

В процессе игры

Часто бывает, что собака забывается в процессе игры и подверженная своим эмоциям начинает рычать на собственного хозяина. Это не говорит о том, что игру непременно следует прекратить, наоборот, собака разыгралась и хочет продолжения. Распознать добрые или агрессивные намерения пса, можно по занимаемой им позе. Если спина питомца прогнута, голова поднята, а хвост находится в непрерывном движении из стороны в сторону, то можно не волноваться — ваш питомец полностью захвачен игрой и у него нет никаких агрессивных намерений.

Когда собаке больно

Бывают случаи, когда питомец испытывает резкий дискомфорт, вследствие укуса насекомого или укола ветеринара. В подобной ситуации, максимум, что может сделать собака — тихо зарычать, но, как только причина недовольства будет устранена, рык сразу прекратится.

Когда собака злится

Мохнатый друг может злиться на своего хозяина, например, если тот ему что-то запрещает или не выполняет его желаний. В такой ситуации хозяину нужно быть твердым и, резко дернув питомца за поводок, показать, что он главный. В такой ситуации, ни в коем случае, нельзя бить собаку.

Во время приема пищи

Рычание собаки во время приема пищи свидетельствует о том, что пес чувствует свое превосходство, а хозяин утратил авторитет в его глазах. Отучить его от этой привычки можно следующим способом: кладете корм в миску, собаку усаживаете в паре метров от еды и отдаете ей команду "сидеть", при необходимости придерживаете пса за ошейник.

Имейте ввиду, что испуганная собака никогда не рычит. Агрессивное поведение характерно только для пса занимающего доминирующее положение и чувствующего свое превосходство. С помощью рычания собака предупреждает своего врага о том, что тому пора уступить и сдаться.

Интересный факт: собака всегда рычит по-разному, в зависимости от причины недовольства. Сами псы отлично понимают значение каждого рыка друг друга.

Доказано это было во время одного интересного эксперимента. Сначала на пленку записали рычанье собак в трех разных ситуациях:

в первой ситуации собака отпугивала незнакомца;

во второй пес защищал свою территорию и еду;

в третьем случае собака была увлечена игрой.

Затем звуки рычания дали послушать псу, который принимал пищу. Собака отреагировала только на то рычание, которое принадлежало псу, оберегающему свою территорию и пищу, испытуемый пес резко поднял голову, оскалился и тоже начал рычать, отстаивая таким образом свою еду и участок. На все остальные звуки пес никак не отреагировал.

Как видите, поладить с мохнатым другом совсем не сложно. Просто запомните элементарные правила поведения себя с собакой и ваша дружба продлится долгие и счастливые годы!

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