В США объявили о первом случае COVID-19 у домашнего хорька

В службе инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США сообщили о первом в стране случае COVID-19 у домашнего хорька.

На сайте ведомства сказано, что коронавирус подтвердился у животного, проживающего во Флориде.

"Это первый домашний хорёк с выявленным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах", — отметили в Минсельхозе.

Хозяева питомца обратились за помощью к ветеринарам. У зверька диагностировали кашель и постоянное чихание. Врачи решили взять биологический образец и проверить хорька на наличие коронавируса. Выяснилось, что животное действительно болеет COVID-19. По предварительным данным, он мог заразиться от людей.

Добавим, что ранее в штате Калифорния впервые начали вакцинировать обитателей зоопарка. Сотрудники используют экспериментальную вакцину для животных от корпорации Zoetis. Сейчас в разных странах разрабатывают специальные лекарства от коронавируса, чтобы в быстрые сроки лечить питомцев.

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