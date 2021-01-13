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Учёные высказались в защиту горилл, заразившихся COVID-19 от человека

Зоосфера » Ветеринария

Зоологи считают, что не может быть и речи об уничтожении горилл, заразившихся коронавирусной инфекцией от человека в американском зоопарке Сан-Диего.

Учёные высказались в защиту горилл, заразившихся COVID-19 от человека

Ранее стало известно, что гориллы, живущие в сафари-парке Сан-Диего, заразились коронавирусом от бессимптомного сотрудника зоопарка. Ранее исследования подтвердили восприимчивость некоторых приматов к SARS-CoV-2, но это сообщение стало первым задокументированным случаем передачи инфекции от человека к обезьяне. Есть также данные о возможности обратного заражения человека от примата.

"Безусловно, речи об уничтожении идти не может: это запрещено законодательно сразу с разных сторон, включая и этические моменты", — сказал зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов в комментарии для РИА Новости.

В прошлом году мир потрясло сообщение об уничтожении нескольких миллионов норок в Дании, инфицированных опасной мутацией коронавируса.

"Такого не будет. Во-первых, это уже восьмой вид, про который выяснили, что возможно заражение. Кроме того, норок убили, потому что выяснили, что идёт обратное заражение. Здесь такого не наблюдается", — заявила международный эксперт по биоразнообразию, член международного комитета фонда Будущее для природы Мария Воронцова.

По мнению учёных, человечество не должно допустить массового заражения коронавирусом диких популяций приматов, обитающих в заповедниках и национальных парках.

Автор: Людмила Черткова
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