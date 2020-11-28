Кинолог объяснил, почему при собаке нельзя курить

Животные крайне подвержены табачному дыму, который исходит от сигарет.

Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, поскольку у собак обоняние гораздо острее, чем у человека, то сигаретный дым может причинять псам дискомфорт или даже боль.