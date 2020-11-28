Животные крайне подвержены табачному дыму, который исходит от сигарет.
Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, поскольку у собак обоняние гораздо острее, чем у человека, то сигаретный дым может причинять псам дискомфорт или даже боль.
"Нужно быть предельно внимательным, находясь с сигаретой рядом с собакой, особенно, если у питомца есть аллергические симптомы или заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем", — пояснил кинолог.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.