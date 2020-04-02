Китайские ученые утверждают, что домашние кошки могут заразиться коронавирусом. Эту информацию прокомментировал дрессировщик, народный артист России, народный учитель России, почетный профессор Московских государственных университетов культуры Москвы и Белоруссии Куклачев Юрий.

"У нас есть официальное ветеринарное подтверждение о том, что у кошачьих могут быть и СПИД, и коронавирус, и другие заболевания, но они принадлежат только им — кошачьи болезни человеку не передаются.

Люди, которые распускают эту информацию, хотят очернить наших удивительных друзей, поэтому они такое придумывают. Почемуони тогда молчат про СПИД? Еще когда СПИДа не было у людей, кошки болели СПИДом — у них иммунитет.

Я помню, когда в 90-м году мы были в Британии, там ветеринары исследовали кошек на СПИД. Мы даже привезли с собой такого котенка, потому что он очень талантливый и хорошо работал хорошо.

Но он не передается человеку никак, ни через кровь, ни через что. Это кошачий СПИД, как кошачий грипп — грипп у кошек тоже есть. Это присуще им, животным. У нас это другой совершенно вирус.

Никто от кошек ничем не заражается", — заключил Юрий Кулачев.