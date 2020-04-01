Коронавирус может передаваться кошкам

Китайские ученые провели исследование и пришли к выводу, что домашние кошки могут заразиться коронавирусом, который передается воздушно-капельным путем.

Не повезло только кошкам

Эксперименты проводились на летучих мышах, птицах и хорьках. Оказалось, что хорек может быть переносчиком инфекции, но сам при этом никак не страдает от заболевания.

Коронавирус не опасен для птиц, свиней и собак, но этот вирус может представлять угрозу для жизни кошек. Кошки могут заражаться друг от друга.