В нацпарке "Земля леопардов" впервые провели авиаучет копытных

В Приморье в национальном парке "Земля леопардов" провели авиаучет животных. Такое подсчет животных проводится первый раз.

В этот раз в полосу попало более 1300 оленей (размеры стад которых составили до 50 особей). Специалистов радует, что популяцию кабанов не коснулась африканская чума. Среди 300 кабанов было выявлено большое количество поросят и подсвинков.

Так как парнокопытные служат основной пищей для амурских тигров и дальневосточных леопардов, ученым необходимо было выяснить поголовье копытных.

Ранее сообщалось косатку и еще 18 видов животных могут внести в Красную книгу.