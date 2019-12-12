Косатку могут внести в Красную книгу

В настоящее время окончательной редакции Красной книги пока нет. Еще ведутся работы, так как в процессе редактирования Красной книги появился ряд животных, о включении которых спорят ученые. Специалисты считают, что косаток нужно включить в новую редакцию после ситуации в бухте Средняя Приморского края.

Предложение российской Академии наук по внесению косатки в Красную книгу основаны на генетических исследованиях косатки. В Красную книгу собираются внести плотоядную косатку, локализованной вдоль побережья.

Также специалисты обсуждают внесение в Красную книгу еще 18 видов животных, которые на данный момент "спорными", так как, согласно действующему законодательству относятся к охотничьим или водным биологическим ресурсам. Сохранение этих видов животных регулируются охотничьим и рыболовным законодательствами.