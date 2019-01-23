Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть

В среду резко обострилась ситуация в Венесуэле. Собственно, такое развитие событий можно было предполагать. Теперь все зависит от того, кого поддержит армия.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом страны и принес присягу. Правда, несколькими днями ранее Верховный суд снял его с поста спикера.
Здесь надо заметить, что в Национальном собрании большинство у противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако власти его не распускают, парламент работает — но правительство его игнорирует.
Сторонники же Мадуро заседают в Конституционном собрании. Причем оба парламента заседают в одном здании.
10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй срок до 2025 года. Инаугурация прошла в здании Верховного суда. Оппозиционный парламент полномочия Мадуро не признал.
На днях группа военнослужащих из Национальной гвардии подняла мятеж, который был быстро подавлен верными правительству войсками. После этого и отстранения Гуаидо, а также из-за разгона демонстрации гражданских лиц, поддержавших мятежников, оппозиция призвала к акциям протеста в столице страны Каракасе и других городах.
Президент США Дональд Трамп практически сразу же признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Появились также сообщения, что США готовят новые санкции против Венесуэлы. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что рассмотрят любые варианты, если правительство Мадуро применит силу против демонстрантов.
Пример Трампа последовали Канада, Бразилия, Аргентина, Перу, Колумбия, Чили, Коста-Рика, Парагвай, Эквадор. Также о своей поддержке Гуаидо заявил генсек Организации американских государств Луис Альмагро.
Впрочем, этого можно было ожидать — после выборов, на которых победил Мадуро, отношения с Венесуэлой у многих из латиноамериканских государств окончательно испортились.
Пока только одно государство открыто заявило, что по-прежнему считает Николаса Мадуро президентом — Мексика. Можно предполагать, что поддержку ему выразит и Россия.
Сам президент Венесуэлы объявил, что переворот в стране попытались осуществить США. Он объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
Тем временем во многих городах Венесуэлы в среду проходят акции оппозиции. Поступают сообщения о стычках оппозиции с Национальной гвардией. По некоторым данным, есть погибшие и раненые.
Можно ожидать основной реакции других государств на события в этой южноамериканской стране в четверг.
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