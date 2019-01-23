Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть

Мир » Остальной мир » Южная Америка

В среду резко обострилась ситуация в Венесуэле. Собственно, такое развитие событий можно было предполагать. Теперь все зависит от того, кого поддержит армия.

Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть. 397686.jpeg

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом страны и принес присягу. Правда, несколькими днями ранее Верховный суд снял его с поста спикера.

Здесь надо заметить, что в Национальном собрании большинство у противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако власти его не распускают, парламент работает — но правительство его игнорирует.

Сторонники же Мадуро заседают в Конституционном собрании. Причем оба парламента заседают в одном здании.

10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй срок до 2025 года. Инаугурация прошла в здании Верховного суда. Оппозиционный парламент полномочия Мадуро не признал.

На днях группа военнослужащих из Национальной гвардии подняла мятеж, который был быстро подавлен верными правительству войсками. После этого и отстранения Гуаидо, а также из-за разгона демонстрации гражданских лиц, поддержавших мятежников, оппозиция призвала к акциям протеста в столице страны Каракасе и других городах.

Президент США Дональд Трамп практически сразу же признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Появились также сообщения, что США готовят новые санкции против Венесуэлы. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что рассмотрят любые варианты, если правительство Мадуро применит силу против демонстрантов.

Пример Трампа последовали Канада, Бразилия, Аргентина, Перу, Колумбия, Чили, Коста-Рика, Парагвай, Эквадор. Также о своей поддержке Гуаидо заявил генсек Организации американских государств Луис Альмагро.

Впрочем, этого можно было ожидать — после выборов, на которых победил Мадуро, отношения с Венесуэлой у многих из латиноамериканских государств окончательно испортились.

Пока только одно государство открыто заявило, что по-прежнему считает Николаса Мадуро президентом — Мексика. Можно предполагать, что поддержку ему выразит и Россия.

Сам президент Венесуэлы объявил, что переворот в стране попытались осуществить США. Он объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Тем временем во многих городах Венесуэлы в среду проходят акции оппозиции. Поступают сообщения о стычках оппозиции с Национальной гвардией. По некоторым данным, есть погибшие и раненые.

Можно ожидать основной реакции других государств на события в этой южноамериканской стране в четверг.

В Совете Европы заявили о В Совете Европы заявили о "катастрофе" в случае выхода России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы оппозиция Венесуэла Хуан Гуаидо Николас Мадуро
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные быть кумирами - Гороскоп дня
Советское наследие
Дуся и Маруся – гонка за славой
Африка
Как в Африке отмечают Новый год
Новости Все >
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
В Совете Европы заявили о "катастрофе" в случае выхода России
В России резко выросло производство легковых автомобилей
Проект башни Трампа в Москве стал достоянием общественности﻿
Врачи вернули к жизни пациента спустя 2,5 часа после смерти
Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран
Вор залез в дом, собрал вещи и уснул в ванной
На Филиппинах нашли необычных животных
Высокие и стройные женщины живут дольше, чем невысокие и полные
Угонщик самолета хвастался участием в терактах 11 сентября
Читательский топ
США - России: "Кислорода вам не будет!"
"Голубая кровь" погубила своего создателя
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
Путин и Трамп встречаются тайно
Казахстан предложили переименовать "ради исторической справедливости"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Политика. Новости и аналитика
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Газ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Культура
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Политика. Новости и аналитика
Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Газ
ЕС требует от России сохранить транзит газа через Украину
Общество
В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей

В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.

В школах Кемеровской области участились голодные обмороки детей
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Общество
Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет
Общество
Льготы за пользование электроплитами будут отменены
Мировое наследие
Как США заставили купить Аляску
Соломон Соловьев Рожденные быть кумирами - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Европе не понравится Аахенский договор Берлина и Парижа Любовь Степушова Игорь Буккер Пароль - Абель: я арестован, но молчу Игорь Буккер
Комментарии
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
В школах могут ввести единые стандарты на бесплатное питание
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Рекомендуется бросать курение не позже 45 лет
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
В России резко выросло производство легковых автомобилей
"Голубая кровь" погубила своего создателя
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине
В Приморье объяснили ситуацию со школьным уроком "криминальных авторитетов"
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
Переворот в Венесуэле: сможет ли Мадуро удержать власть
США - России: "Кислорода вам не будет!"
США - России: "Кислорода вам не будет!"
В школах могут ввести единые стандарты на бесплатное питание
В школах могут ввести единые стандарты на бесплатное питание
В школах могут ввести единые стандарты на бесплатное питание
Социальная норма на электричество: в светлое будущее без света
Социальная норма на электричество: в светлое будущее без света
История и современность Все >
Мужчина дважды забрался в Букингемский дворец и разбудил королеву
Мужчина дважды забрался в Букингемский дворец и разбудил королеву
Как солнечное затмение смогло изменить судьбы двух народов
Как солнечное затмение смогло изменить судьбы двух народов
Ядерная триада становится пережитком прошлого
Ядерная триада становится пережитком прошлого
Минобороны показало иностранным военным ракету, вызвавшую претензии США
Минобороны показало иностранным военным ракету, вызвавшую претензии США
ВВС США стали печатать детали для истребителей Raptor на 3D-принтере
ВВС США стали печатать детали для истребителей Raptor на 3D-принтере
"Боевой крот": детективная история о подземной лодке
"Боевой крот": детективная история о подземной лодке
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Новые патроны и пули армии США изменят правила ведения боя
Загадка индийского похода Павла I
Загадка индийского похода Павла I
Калигула: чудовище или оболганный правитель?
Калигула: чудовище или оболганный правитель?
Сдачи нет: о чем договорились Путин и Абэ по Курилам
Сдачи нет: о чем договорились Путин и Абэ по Курилам
Россиян хотят лишить льгот и ввести "электрические" нормы
Россиян хотят лишить льгот и ввести "электрические" нормы
Женское Все >
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Как не надо ухаживать за листьями домашних цветов?
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Неопытным садоводам: астра на рассаду
Англичанка Пэм Робертс слышит, как движется ее кровь по сосудам
Англичанка Пэм Робертс слышит, как движется ее кровь по сосудам
Сбой в кишечнике может привести к проблемам с мозгом
Сбой в кишечнике может привести к проблемам с мозгом
Советы, которые помогут выполнить новогодние обещания
Советы, которые помогут выполнить новогодние обещания
Миф о заместителе Гитлере развенчан
Миф о заместителе Гитлере развенчан
Юлия Савичева находится под впечатлением от австралийского фильма "Сахар"
Юлия Савичева находится под впечатлением от австралийского фильма "Сахар"
Селин Дион пришла на показ Alexandre Vauthier
Селин Дион пришла на показ Alexandre Vauthier
Ярмольник раскритиковал артистов
Ярмольник раскритиковал артистов
Заменяем чай и кофе травяными напитками
Заменяем чай и кофе травяными напитками
Сколько в человеке воды?
Сколько в человеке воды?
Мужское Все >
В США многие верят в вампирское омоложение
В США многие верят в вампирское омоложение
Выбираем термобелье для зимней рыбалки
Выбираем термобелье для зимней рыбалки
Экология дома: как сделать наше жилье экологичным
Экология дома: как сделать наше жилье экологичным
Потолок в новостройке: что выбрать?
Потолок в новостройке: что выбрать?
Покраска или обои?
Покраска или обои?
Чтобы кухня была не такой, как у других
Чтобы кухня была не такой, как у других
Основные ошибки, допускаемые при обустройстве дома
Основные ошибки, допускаемые при обустройстве дома
Опасные формы: тренировочный комплекс
Опасные формы: тренировочный комплекс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Интересы
Зачем, кому и для чего нужна укроцерковь
Зачем, кому и для чего нужна укроцерковь
Если супруг - не верующий, но любящий...
Если супруг - не верующий, но любящий...
Почему кошки так любят коробки
Почему кошки так любят коробки
На Филиппинах нашли необычных животных
На Филиппинах нашли необычных животных
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Пошел за рыбой - попался бегемоту
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Усатый антистресс: какие недуги лечат кошки
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Шарпеи: история возрождения породы после забвения
Как связаны цены на бензин и экология?
Как связаны цены на бензин и экология?
Ученые из США разработали световой пояс, контролирующий частое мочеиспускание
Ученые из США разработали световой пояс, контролирующий частое мочеиспускание
Селин Дион заглянула на показ Alexandre Vauthier
Селин Дион заглянула на показ Alexandre Vauthier
Гражданам упростили порядок компенсации взносов на капитальный ремонт жилья
Гражданам упростили порядок компенсации взносов на капитальный ремонт жилья
Басков рассказал о своих интимных связях
Басков рассказал о своих интимных связях
Знаменитости России в гостях у Ванги
Что такое спиритизм?
Что такое спиритизм?
Для улучшения здоровья сердца надо трижды в день подниматься по лестнице
Для улучшения здоровья сердца надо трижды в день подниматься по лестнице
США и Канада. Новости и аналитика
Путин и Трамп встречаются тайно

Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?

Путин и Трамп встречаются тайно
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Дальний Восток
Ложь о Южных Курилах: эксперт расставляет точки над i
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Бывший СССР
Приднестровье никогда не присоединится к Молдавии
Верить можно сербам, но не Вучичу
Евросоюз
Верить можно сербам, но не Вучичу
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Новости Украины
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ