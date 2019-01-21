Власти Венесуэлы подавили военный мятеж

Вооруженные силы Венесуэлы подавили группу военных, попытавшихся организовать мятеж. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

Ограниченная группа служащих Национальной гвардии утром (по местному времени) достала оружие и под угрозой расправы взяли в плен четверых своих коллег. Инцидент произошел в одной из казарм Каракаса — столицы Венесуэлы. Однако местные силовики смогли подавить мятеж и обезвредили группу военных.

Напомним, что государство Венесуэла, расположенное на северном побережье Южной Африки находится в состоянии затяжного кризиса в социальной, экономической и политической сферах. Президент государства Николас Мадуро был избран на второй срок правления, однако население страны с этим не согласно, признавая выборы нелегитимными.

Ранее Правда.Ру писала о том, что за избрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы проголосовали более 5,8 миллиона человек. Это более четверти зарегистрированных избирателей.

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