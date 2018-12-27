NYT: Трамп "откосил" от войны во Вьетнаме "по блату"

27 декабря в американских СМИ появилась информация о том, что текущий президент США Дональд Трамп во время Вьетнамской войны заплатил врачу, чтобы тот определил его непригодность к военной службе. Об этом заявили родственники врача, который помог Трампу откосить от службы в армии.
Неправильный диагноз 22-летнему Дональду Трампу поставил нью-йоркский врач Ларри Браунстайна. По словам его дочерей, отец часто вспоминал свои дружеские отношения с отцом Трампа и рассказывал об оказанной услуге Фреду Трампу. Браунстайн диагностировал у Трампа наросты на ногах. В 1960-х года этот диагноз позволял не служить в армии. Примечательно то, что американский лидер четыре раза уклонялся от службы в армии, так как учился в университете.
Напомним, "Правда.Ру" писала о решении Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.
Фото: facebook.com/DonaldTrump
Читайте также:
The Guardian: Трамп ошеломил мир решением вывести войска из Сирии
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Американский историк: США заплатили "страшную цену" за "рашагейт"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.
Россия расширила антиукраинские санкции. В списке оказались политики, которые не желают встраиваться в нацистский режим Киева. Почему они оказались врагами России?