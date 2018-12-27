NYT: Трамп "откосил" от войны во Вьетнаме "по блату"

27 декабря в американских СМИ появилась информация о том, что текущий президент США Дональд Трамп во время Вьетнамской войны заплатил врачу, чтобы тот определил его непригодность к военной службе. Об этом заявили родственники врача, который помог Трампу откосить от службы в армии.

Неправильный диагноз 22-летнему Дональду Трампу поставил нью-йоркский врач Ларри Браунстайна. По словам его дочерей, отец часто вспоминал свои дружеские отношения с отцом Трампа и рассказывал об оказанной услуге Фреду Трампу. Браунстайн диагностировал у Трампа наросты на ногах. В 1960-х года этот диагноз позволял не служить в армии. Примечательно то, что американский лидер четыре раза уклонялся от службы в армии, так как учился в университете.

Напомним, "Правда.Ру" писала о решении Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

Фото: facebook.com/DonaldTrump

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