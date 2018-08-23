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В США сравнили санкции с ядерным ударом по Москве

Мир » Северная Америка » США и Канада

"Тактическое ядерное оружие" — антироссийские санкции, могут привести к горячей ядерной войне, спохватились американские сенаторы и задумались.

В США сравнили санкции с ядерным ударом по Москве. 391112.jpeg

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил на слушаниях 21 августа, что новые санкции конгресса против России скорее всего будут рассмотрены после промежуточных выборов в США в ноябре, сообщает "Голос Америки".

Этот закон, по словам председателя комитета Сената по международным отношениям Боба Коркера "может нанести России более существенный ущерб, чем тактическое ядерное оружие".

Речь идет о законопроекте, внесенном в Конгресс 1 августа, который является "наказанием за вмешательство России в выборы в США". Он предусматривает запрет на покупку новых пакетов гособлигаций суверенного долга России (ОФЗ), ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов РФ, ее "олигархов и госпредприятий". Также речь идет о "запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации".

Министерство финансов США внесло в список санкций более 220 российских компаний и организаций, сказала на слушаниях в сенате исполняющая обязанности замминистра финансов Сигал Манделкер. Манделкер уточнила, что США активно применяют санкции, особенно в отношении энергетического сектора России, что привело к приостановке сотрудничества американских и российских энергетических компаний. Санкции также серьезно отражаются на бизнесе олигархов, приближенных к Кремлю, отметила представитель Минфина.

Однако, как сообщило агентство Bloomberg, законопроект, возможно, будет переписан, чтобы минимизировать "непреднамеренные последствия для мировой экономики", к которым может привести автоматическое введение санкций против суверенного долга и энергетики РФ.

Вероятно, американцы просчитывают последствия глобального конфликта с Россией. Как сказал сенатор Марк Рубио, проводя политику сдерживания агрессивной политики России, необходимо сохранять возможность для ведения диалога. Нельзя довести ситуацию до военного конфликта между Вашингтоном и Москвой, так как это будет иметь трагические последствия для всего мира, подчеркнул Рубио.

Пока же свои санкции " за отравление Скрипалей" вводит администрация Белого дома. Дело в том, что конгресс принимает законы, а проводить их в жизнь возложено на администрацию. Как полагают некоторые специалисты, Трамп будет убеждать сенаторов смягчить закон, так как он уже принял жесткие меры. Это в его интересах, так как санкции, оформленные как закон, отменить проблематично. Из элемента гибкой внешней политики они превращаются в элемент внутренней политики. А у Трампа и так непростая ситуация внутри страны в связи с расследованием спеупрокурора Роберта Мюллера.

Как сообщала "Правда. Ру" приясяжные 20 августа вынесли вердикт по 18 обвинениям против бывшего начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Фото: commons.wikimedia.org

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Темы сенат санкции США и Россия Дональд Трамп
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