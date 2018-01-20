"Подарок" Трампу: госорганы США закрылись из-за нелегалов

Большинство федеральных ведомств США (за исключением экстренных служб, энергетических объектов и ряда других организаций, чья деятельность является жизненно важной) прекратили работу и отправили своих сотрудников в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Причина - сенат не принял закон о бюджетном финансировании деятельности правительства, потому что из необходимых 60 голосов за документ были поданы только 50.

Голосование фактически саботировали демократы, которые поставили Белому дому и республиканцам ультиматум: в законе должны быть зафиксированы меры защиты детей нелегальных мигрантов, которых партия лояльно называет "мечтателями".

При предыдущем президенте США Бараке Обаме они были защищены социальными мерами - например, разрешением устраиваться на работу. Действующий же президент Дональд Трамп выступил категорически против такой благотворительности и приказал отменить эту программу помощи. Кроме того, резкую критику со стороны Демократической партии вызвал его призыв не принимать мигрантов "из вонючих дыр".

"Они поставили политику выше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и нашей возможности служить всем американцам. Мы не будем вести переговоры о статусе незаконных иммигрантов, пока демократы удерживают наших законопослушных граждан в заложниках из-за своих безответственных требований", - написала о демократах в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В другом заявлении президентской администрации сенаторы от Демократической партии названы "неудачниками-обструкционистами".

В США для случившегося существует название government shutdown - прекращение работы государственных органов из-за отсутствия финансирования. Такое уже случалось в 2013 году. Кроме того, по сути дела нынешний коллапс можно было предвидеть: на протяжении последних месяцев принятие закона о финансировании многократно срывалось, и дело ограничивалось формальным продлением срока действия предыдущего документа.